Потужний циклон "Шахін" продовжує лютувати: жертвами стихії в Омані та Ірані стали вже стали 13 осіб

Потужний циклон "Шахін" продовжує лютувати: жертвами стихії в Омані та Ірані стали вже стали 13 осіб

Через циклон уздовж північного узбережжя Оману сталася масштабна повінь.

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок удару тропічного циклону "Шахін", який накрив низку регіонів Оману та Ірану.

Про це повідомляє BBC.

На північному узбережжі Оману внаслідок рясних дощів, повеней та зсувів грунту, які спричинив циклон, у понеділок загинули семеро людей. Швидкість вітру сягала 150 км/год.

Днем раніше влада Оману повідомила про загибель чотирьох осіб.

Horrifying video of the Tropical Cyclone #Shaheen in #Oman. Shaheen has potential to disrupt energy supplies in the Gulf of Oman & Strait of Hormuz, reports it has reached the Pakistani coast & has already flooded parts of the Omani capital Muscat. pic.twitter.com/ESmFiWSR5e — IntelOmarion (@IntelOmarion) October 2, 2021

В Ірані державні ЗМІ повідомили про загибель двох рибалок. Ще троє вважаються зниклими безвісти біля узбережжя провінції Белуджистан поблизу кордону з Пакистаном.

Зазначається, що стихія також завдала пошкоджень інфраструктурі, включаючи електромережі та дороги. Нагадаємо: Потужна повінь почалася в італійській Лігурії. Північний регіон країни потерпає від наслідків негоди: там затоплені вулиці та заблоковані дороги. Рятувальники повідомляють не лише про паводки, а й про зсуви ґрунту. На відео, розміщеному у соцмережах, видно, як змішана з багнюкою вода розлилася містами.

почалася в італійській Лігурії. Північний регіон країни потерпає від наслідків негоди: там затоплені вулиці та заблоковані дороги. Рятувальники повідомляють не лише про паводки, а й про зсуви ґрунту. На відео, розміщеному у соцмережах, видно, як змішана з багнюкою вода розлилася містами. Сильна повінь через тайфун та сезонні зливи охопила Таїланд. Потерпає від сильної води вже половина країни. Особливо дісталося північним регіонам. Там загинули семеро людей, а ще двоє зникли безвісти. Затоплені щонайменше 70 тисяч осель. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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