Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув із візитом до африканської країни Есватіні та підписав безвіз. Втім, така "розкіш" буде не для всіх росіян, а лише для власників "дипломатичних і службових паспортів".

Про це російський дипломат сказав під час зустрічі із прем'єром країни, передають пропагандистські ЗМІ.

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Під час зустрічі Лавров передав запрошення королю Есватині на саміт Росія - Африка від президента-диктатора Володимира Путіна. В Петербурзі дуже чекають на короля африканської країни.

Очільник МЗС РФ назвав Есватіні "справжнім другом Росії".

"Дуже розраховуємо, що наші друзі з Африканського союзу у своїх контактах із західними країнами повною мірою враховуватимуть реальний стан справ в Україні", - зазначив прихвостень Путіна.

Додамо, що Есватині - невелика держава на півдні Африки з населенням менше 1,2 млн осіб. Країну понад 30 років очолює Король Мсваті III.

Нагадаємо, нещодавно Лавров порівняв росіян із жертвами Голокосту, а політику США - з діями Гітлера. У МЗС Ізраїлю сказали, що такі порівняння очільника МЗС РФ є "неприйнятними".

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