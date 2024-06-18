Потужній пожежі в російському Азові передували вибухи - соцмережі

Неспокійна ніч вдалася у росіян.
В Азові, що в Ростовській області Росії дрони вдарили по резервах з паливом.
Як повідомлялося, в результаті атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
"За попередніми даними, жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню",— заявив губернатор області Василь Голубєв.
Водночас місцеві пабліки повідомляють, що мешканці чули щонайменше п'ять вибухів у районі азовського порту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни поскаржилися на потужну атаку безпілотників вночі.
Крім того, ми раніше інформували, що мешканців одного з російських міст охопила паніка через невідомий БпЛА.
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