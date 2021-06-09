Потужний торнадо налетів на Колорадо: вітер зривав дахи та обривав лінії електропередач

Велетенський вихор пройшов майже 20 кілометрів.
Руйнівний торнадо налетів на американський штат Колорадо.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.
Велетенський вихор пройшов майже 20 кілометрів. В епіцентрі стихії опинились околиці міста Денвер. Пориви вітру зривали дахи та обривали лінії електропередач: кілька десятків будинків залишились без світла. Місцями уламками будівель та поламаними деревами заблоковані дороги.
Очевидці кажуть, такого потужного удару стихії, ще не відчували.
Як повідомлялося, у Римі затопило кілька вулиць, рух було ускладнено і центром міста. Городяни, яким довелося пропливати дорогами у своїх автівках, розкритикували міську владу за неготовність інфраструктури до потужних злив.