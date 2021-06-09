Потужний торнадо налетів на Колорадо: вітер зривав дахи та обривав лінії електропередач

Велетенський вихор пройшов майже 20 кілометрів.

Руйнівний торнадо налетів на американський штат Колорадо.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.

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Велетенський вихор пройшов майже 20 кілометрів. В епіцентрі стихії опинились околиці міста Денвер. Пориви вітру зривали дахи та обривали лінії електропередач: кілька десятків будинків залишились без світла. Місцями уламками будівель та поламаними деревами заблоковані дороги.

Очевидці кажуть, такого потужного удару стихії, ще не відчували.

Новини світу: на американський штат Колорадо налетів руйнівний торнадо

Як повідомлялося, у Римі затопило кілька вулиць, рух було ускладнено і центром міста. Городяни, яким довелося пропливати дорогами у своїх автівках, розкритикували міську владу за неготовність інфраструктури до потужних злив.

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