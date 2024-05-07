Потужний торнадо обрушився на Оклахому: є жертви та руйнування (відео)

Американський штат Оклахома вдруге за місяць постраждав від руйнівного торнадо. У понеділок, 6 травня, на північному сході штату вирували кілька величезних смерчів, які зруйнували будинки, повалили дерева та лінії електропередач. Негода не вщухала майже добу, швидкість вітру за оцінками синоптиків становила до 112 км/год. Влада повідомляє як мінімум про одного загиблого і безліч постраждалих людей.

Про це пише AP News.

За даними дорожнього патруля Оклахоми, у Барнсдейлі, містечку з населенням 1000 осіб, повністю зруйновано або сильно пошкоджено близько 40 будинків. Влада також була змушена евакуювати місцевий заклад для людей похилого віку, оскільки ураганом була пошкоджена газова труба, яку через негоду неможливо було ні відремонтувати, ні перекрити. Адміністрація будинку для людей похилого віку повідомила на своїй сторінці в соцмережі, що "у місті хаос", тому вони змушені відправити своїх підопічних до інших установ чи до родичів.

BREAKING: Це по закінченні і деструкції пов'язаний з tornado in Oklahoma. pic.twitter.com/aV6jlltniJ — The General (@GeneralMCNews) May 7, 2024

Про руйнування та заблоковані дороги повідомили і в сусідньому місті Бартлсвіллі. Кері Фокс з Управління з надзвичайних ситуацій округу Вашингтон попросив людей не виїжджати з дому без нагальної потреби, щоб залишити дороги вільними для проїзду рятувальних команд.

how this was real



Multiple vortices dancing around each other, створюючи за велику #tornado I've ever witnessed. З багатьох думок я маю тільки жити в інших людях або прочитати в редакції документів #Oklahoma #Barnsdall #Alert pic.twitter.com/LwgdAZtu6k — MH Chronicle (@MHNewsDaily) May 7, 2024

Центр прогнозування штормів Національної метеорологічної служби повідомив, що у вівторок сила стихії трохи зменшилася і епіцентр шторму змістився на схід. У сусідньому штаті Канзас деякі райони були засипані градом розміром із яблуко діаметром 7,6 см.

Очікується, що шторми продовжаться до кінця тижня. Під ударом, ймовірно, опиняться східні та південні райони, де проживає понад 21 мільйон людей.

Tornado Horror: Heartbreaking новини з Barnsdell і Bartlesville, Oklahoma з повідомленнями severe injuries and possible fatalities. (Відео з Storm Tracker Jacob Honeycutt в Барнсдалл, Oklahoma і відео зображені на аерозолях над гальмою) #Tornado #Oklahoma pic.twitter.com/qnCqMqLBPG — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) May 7, 2024

Нагадаємо, трохи більше тижня тому потужний торнадо обрушився на Небраску, Айову та Техас. Жертвами стихії стали троє людей, у тому числі немовля.

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