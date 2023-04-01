Потужний торнадо у США: 600 постраждалих, зруйновані будинки та блекаут (фото)

Внаслідок стихії було зруйновано будинки та перевернуто автомобілі.

Американський штат Арканзас накрило потужний торнадо, внаслідок чого постраждало щонайменше 600 людей.

Про це повідомляє видання Express.

Представники місцевих ЗМІ назвали подію "катастрофічною" і заявили про нестачу машин швидкої допомоги. Також повідомляється, що в населеному пункті Літл-Рок, Арканзас, понад 70 тисяч людей залишилися без світла.

Фото: Associated Press

Під загрозою опинилися понад 15 мільйонів громадян, які проживають між південним Арканзасом та північною Айовою.

Фото: Associated Press

Раніше повідомлялося, що два американські штати - Техас та Луїзіана - накрив торнадо. Сотні тисяч людей залишилися без світла, було скасовано понад 400 рейсів.

А наприкінці грудня 2022 року у США сталася сильна снігова буря. Внаслідок хуртовини загинуло понад 60 людей. 25 грудня американці пережили найхолодніший день Різдва за всю історію спостережень. Температура повітря подекуди сягала мінус 45 градусів за Цельсієм.

Смертоносний торнадо в США: Колосальні руйнування простягнулись на понад 100 кілометрів

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