Потужний удар по російському аеродрому Морозовськ: в районі ввели режим надзвичайної ситуації

Стався вибух на складах з КАБами.

Вночі 3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром "Морозовськ", що в Ростовській області. Сталося влучання в склади, де зберігалися керовані авіаційні бомби. У районі летовища оголосили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють росЗМІ та "24 Канал".

Зазначається, що на місці "прильотів" БпЛА на аеродромі працюють російські рятувальники. Своєю чергою, губернатор Ростовської області Василь Голубєв розповів, що від ранку муніципальна робоча група займається обходом території "Морозовська", щоб оцінити збитки від атаки дронів.

Місцева влада повідомляє, що нібито виникли лише пошкодження скління у школах та дитячих садках, а також у житлових будинках та виробничих приміщеннях.

До слова, у губернатора Голубєва і в міністерства оборони Росії розійшлися дані щодо кількості безпілотників, які атакували аеродром "Морозовськ". Відомство інформувало, мовляв, російська ППО збила 36 БпЛА над Ростовською областю, а а очільник регіону прозвітував про атаку аж 55 дронів.

Нагадаємо, вночі 3 серпня українські спецслужби завдали ударів по нафтобазах і аеродрому Морозовськ в РФ. Зокрема, на летовищі сталося влучання в склади з боєприпасами, де серед іншого зберігали керовані авіаційні бомби.

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