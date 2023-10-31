Потужний ураган у курортному місті Акапулько: зросла кількість жертв, у місцевих немає їжі та готівки

Почалися пограбування, оскільки майже 900-тисячне населення міста дедалі більше потребувало їжі та води.

На мексиканське тихоокеанське курортне місто Акапулько минулого тижня налетів потужний ураган Отіс. Йому одразу дали п’яту категорію, кількість загиблих і зниклих безвісти від нього зросла майже до 100 людей.

Про це пише видання The Guardian.

Otis уразив Акапулько вітром зі швидкістю 165 миль/год (266 км/год), затопивши місто, зриваючи дахи з будинків, готелів та інших підприємств, занурюючи транспортні засоби під воду та розриваючи комунікації, а також автомобільне і повітряне сполучення.

Почалися пограбування, оскільки майже 900-тисячне населення міста дедалі більше потребувало їжі та води.

Евелін Сальгадо, губернаторка рідного штату Акапулько Герреро, повідомила в понеділок, що підтверджено загибель 45 людей і ще 47 вважаються зниклими безвісти, посилаючись на дані прокуратури. В неділю вранці Сальгадо заявила, що кількість загиблих досягла 43 осіб.

У неділю вдень федеральні органи цивільного захисту Мексики повідомили про 48 загиблих, з них 43 в Акапулько та п'ятеро в сусідньому Коюка-де-Бенітес.

За даними уряду Герреро, серед загиблих є громадянин США, британець і канадець.

Вартість збитків від урагану може зрости до 15 мільярдів доларів. Мексика направила 17 000 членів збройних сил, щоб стежити за порядком і допомагати розподіляти тонни їжі та припасів в Акапулько.

Також у місті постраждали банкомати. Міністерство фінансів повідомило в понеділок, що у відділеннях банку розвитку збройних сил в Акапулько буде створено два пункти обслуговування, щоб люди могли знімати готівку.

Однак проблеми залишаються. Доступ до їжі та води залишається складним. Група роздрібної торгівлі Antad у понеділок закликала уряд активізувати зусилля, щоб запобігти грабунку в магазинах, якими керують її члени, серед яких Соріана та Чедрауї.

Нагадаємо, що потужний пʼятибальний ураган "Отіс", який 25 жовтня налетів на південь Мексики, зруйнував майже всі будівлі в курортному місті Акапулько.