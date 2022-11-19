Потужний вибух біля Санкт-Петербурга: стовп полум’я видно на десятки кілометрів (відео)

У Ленінградській області РФ після вибуху газу розгорілася масштабна пожежа.

У суботу, 19 листопада, поблизу російського міста Санкт-Петербурга виникла пожежа після вибуху на газопроводі. Масштаб пожежі вражає — полум’я видно за десятки кілометрів від епіцентру вибуху.

Відео інциденту публікують очевидці у соцмережах.

За попередньою інформацією, яку поширила влада Ленінградської області пожежа виникла внаслідок вибуху на газопроводі між Бернгардівкою та Ковалевим, за кілька кілометрів від східної околиці Санкт-Петербурга.

Місцевий губернатор запевняє, що загрози для населення через загоряння немає, причини вибуху встановлюються.

Нагадаємо, раніше у російському місті Костромі сталася масштабна пожежа у нічному клубі "Полігон", в результаті якої загинуло 5 осіб.

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