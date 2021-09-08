Потужний вибух газу у Росії: кількість жертв зросла удвічі, трьох дорослих і дитину досі шукають (відео)

Потужний вибух газу у Росії: кількість жертв зросла удвічі, трьох дорослих і дитину досі шукають (відео)

Після вибуху в Ногінську невідомою залишається доля чотирьох осіб.

У підмосковному Ногінську, що в РФ, кількість потерпілих внаслідок вибуху побутового газу в житловому будинку зросла з 9 до 17 осіб. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на СК Росії.

Водночас росЗМІ з посиланням на джерело в екстрених службах інформує, що доля трьох дорослих і дитини після вибуху досі невідома. Їх шукають. На місці рятувальники розбирають завали.

"Наразі невідомою залишається доля чотирьох осіб - трьох дорослих і дитини", - сказав співрозмовник агентства.

З пошкодженого під'їзду врятовано і евакуйовано 51 особу. Всього з будинку евакуювали понад 170 осіб. У пункті тимчасового розміщення в сусідньому дитячому саду перебуває 81 людина, зокрема 18 дітей.

За інформацією Mash, під завалами будинку в Ногінську знайдено тіло одного з двох загиблих.

Нагадаємо, у Росії в підмосковному Ногінську вранці 8 вересня стався вибух побутового газу в житловому будинку. У результаті інциденту обвалилася частина зовнішньої стіни і перекриття. За останніми даними, в результаті вибуху загинули двоє людей - чоловік і жінка.

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