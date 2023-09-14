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Потужний вибух прогримів у Саратові: в небо здіймається стовп вогню (фото, відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Потужний вибух прогримів у Саратові: в небо здіймається стовп вогню (фото, відео)

Пожежа в Саратові після вибуху 14 вересня / Скриншот

Росіяни скаржаться на "пекельний хлопок".

У російському Саратові та області 14 вересня пролунав сильний вибух, після якого посеред поля спалахнула величезна пожежа зі стовпом вогню.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди і Телеграм-канали.

Жителі селища Красний Октябрь Саратовської області заявили, що чули гучний вибух.

"Вийшли – і хлопок пекельний, а потім дим та пожежа", – кажуть очевидці.

Водночас надзвичайники повідомили про пожежу на площі 2 га у полі на території Саратова після розгерметизації газопроводу Піщаний Умьот-Сторожівка.

У Саратові вибухнув газопровід: очевидці зняли пожежу на відео

У Саратові вибухнув газопровід: очевидці зняли пожежу на відео
Пожежа в Саратові після розгерметизації газопроводу / Скриншот / ©
Пожежа в Саратові після розгерметизації газопроводу / Скриншот
Пожежа в Саратові після розгерметизації газопроводу / Скриншот / ©
Пожежа в Саратові після розгерметизації газопроводу / Скриншот

Пожежі в Росії

Нагадаємо, в Москві в ніч проти 13 вересня прогриміли вибухи біля Останкінської вежі і на місці спалахнула пожежа. Зокрема, хмару чорного диму свідки бачили в районі станції метро "Владикине".

Тижнем раніше у Москві горіла пожежа на заводі "Салют" – одному з найбільших у Росії підприємств із виробництва авіаційних двигунів. Воно також виготовляє корабельні радари.

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Дата публікації
Перегляди
918
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