Потужний вибух прогримів у Саратові: в небо здіймається стовп вогню (фото, відео)

Росіяни скаржаться на "пекельний хлопок".
У російському Саратові та області 14 вересня пролунав сильний вибух, після якого посеред поля спалахнула величезна пожежа зі стовпом вогню.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди і Телеграм-канали.
Жителі селища Красний Октябрь Саратовської області заявили, що чули гучний вибух.
"Вийшли – і хлопок пекельний, а потім дим та пожежа", – кажуть очевидці.
Водночас надзвичайники повідомили про пожежу на площі 2 га у полі на території Саратова після розгерметизації газопроводу Піщаний Умьот-Сторожівка.
Пожежі в Росії
Нагадаємо, в Москві в ніч проти 13 вересня прогриміли вибухи біля Останкінської вежі і на місці спалахнула пожежа. Зокрема, хмару чорного диму свідки бачили в районі станції метро "Владикине".
Тижнем раніше у Москві горіла пожежа на заводі "Салют" – одному з найбільших у Росії підприємств із виробництва авіаційних двигунів. Воно також виготовляє корабельні радари.
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