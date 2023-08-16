Потужний вибух у Махачкалі могло спричинити падіння російської ракети – ЗМІ (фото, відео)

Журналісти не вірять у версію влади щодо причин вибуху у столиці Дагестану.

У російській Махачкалі, Дагестан, 14 серпня пролунав потужний вибух у будівлі автосервісу після чого почалася пожежа, яка перекинулася на АЗС. Внаслідок вибуху, за останніми даними, загинули 35 людей – серед них троє дітей, 80 людей зазнали поранення, 11 – у тяжкому стані.

Місцеві журналісти у Telegram-каналах пишуть, що вибух спричинило падіння російської ракети. Вони звернули увагу на те, що на місці вибуху утворилася велика вирва, яка нагадує вирву від ракети.

Повідомлення у Telegram-каналах Махачкали / Фото/Telegram

"Попередній аналіз говорить про те, що з боку Каспійської флотилії була випущена ракета в несправному стані, яка потрапила в це місце заправки і плюс здетонувала на землі… Цим можна пояснити, що частина ракети влучила в СТО, а частина (яка здетонувала) в приміщення, яке через дорогу навпроти заправки", - пишуть журналісти.

Повідомлення у Telegram-каналах Махачкали / Фото/Telegram

Повідомлення у Telegram-каналах Махачкали / Фото/Telegram

Повідомлення у Telegram-каналах Махачкали / Фото/Telegram

Також у Мережі опублікували кадри перших хвилин після вибуху – на них очевидець говорить із надзвичайниками та стверджує, що причиною була саме ракета.

Вибух на АЗС у Махачкалі міг статися через падіння російської ракети

Журналісти опитали мешканців сусіднього Каспійська, який розташований поряд з Махачкалою – саме звідти російські бомбардувальники запускають ракети у бік України.

За словами свідків, перед вибухом 14 серпня, близько 21:00, місцеві чули шум, схожий на звук пуску ракет. Дагестанські журналісти вважають, що одна з ракет, яку російські літаки випустили у бік України, не долетіла до цілі, а впала на Махачкалу.

Слідчий комітет Росії ввечері 15 серпня заявив, що відомство розглядає низку версій вибуху на АЗС у Махачкалі – одна з них – порушення зберігання агрохімікатів, пише Радіо Свобода.

За версією слідства, 14 серпня близько десятої години вечора в будівлі автосервісу при технічному обслуговуванні автомобілів сталося займання, вогонь перекинувся на сусіднє приміщення, в якому могло зберігатися легкозаймисте добрива, внаслідок чого стався вибух. Пожежу площею 600 квадратних метрів вдалося загасити лише через чотири години.

Нагадаємо, Володимир Соловйов видав чергову істеричну заяву через рішення Mercedes-Benz відключити російських дилерів від свого програмного забезпечення (відео).

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