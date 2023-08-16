Потужний вибух у Махачкалі могло спричинити падіння російської ракети – ЗМІ (фото, відео)

Журналісти не вірять у версію влади щодо причин вибуху у столиці Дагестану.
У російській Махачкалі, Дагестан, 14 серпня пролунав потужний вибух у будівлі автосервісу після чого почалася пожежа, яка перекинулася на АЗС. Внаслідок вибуху, за останніми даними, загинули 35 людей – серед них троє дітей, 80 людей зазнали поранення, 11 – у тяжкому стані.
Місцеві журналісти у Telegram-каналах пишуть, що вибух спричинило падіння російської ракети. Вони звернули увагу на те, що на місці вибуху утворилася велика вирва, яка нагадує вирву від ракети.
"Попередній аналіз говорить про те, що з боку Каспійської флотилії була випущена ракета в несправному стані, яка потрапила в це місце заправки і плюс здетонувала на землі… Цим можна пояснити, що частина ракети влучила в СТО, а частина (яка здетонувала) в приміщення, яке через дорогу навпроти заправки", - пишуть журналісти.
Також у Мережі опублікували кадри перших хвилин після вибуху – на них очевидець говорить із надзвичайниками та стверджує, що причиною була саме ракета.
Журналісти опитали мешканців сусіднього Каспійська, який розташований поряд з Махачкалою – саме звідти російські бомбардувальники запускають ракети у бік України.
За словами свідків, перед вибухом 14 серпня, близько 21:00, місцеві чули шум, схожий на звук пуску ракет. Дагестанські журналісти вважають, що одна з ракет, яку російські літаки випустили у бік України, не долетіла до цілі, а впала на Махачкалу.
Слідчий комітет Росії ввечері 15 серпня заявив, що відомство розглядає низку версій вибуху на АЗС у Махачкалі – одна з них – порушення зберігання агрохімікатів, пише Радіо Свобода.
За версією слідства, 14 серпня близько десятої години вечора в будівлі автосервісу при технічному обслуговуванні автомобілів сталося займання, вогонь перекинувся на сусіднє приміщення, в якому могло зберігатися легкозаймисте добрива, внаслідок чого стався вибух. Пожежу площею 600 квадратних метрів вдалося загасити лише через чотири години.
Нагадаємо, Володимир Соловйов видав чергову істеричну заяву через рішення Mercedes-Benz відключити російських дилерів від свого програмного забезпечення (відео).
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