Потужний вибух у порту: в Туреччині оцінили, чи могла це бути диверсія

Під час оцінки ситуації не буде ігноруватися можливість саботажу зсередини або зловживань. Раніше в українській розвідці не виключили причетність росії до інциденту.

В Туреччині заявили про невелику ймовірність того, що вибух на об'єктах для зберігання зерна у порту Деріндже був диверсією. Проте точна причина вибуху наразі не з’ясована, тож слідство має розглянути всі варіанти.

Про це повідомив гендиректор Турецької державної ради із зерна (TMO, Toprak Mahsulleri Ofisi) Ахмет Гюльдал, інформує CNN Turk.

Гюльдал розповів, що на об'єктах TMO були посилені заходи безпеки, тож стороннім проникнути туди складно.

"Це портова територія, і ніхто, хто не пройшов тест на безпеку, не може увійти. Чи то державний чиновник, чи співробітник... Усі варіанти, звичайно, будуть оцінені, але цей варіант (диверсія – ред.) розглядається як слабша можливість", – сказав гендиректор TMO.

Розслідування вибуху на складі триває станом на ранок 8 серпня: правоохоронці вилучили для перевірки камери відеоспостереження.

Гюльдал зазначив, що під час оцінки ситуації не буде ігноруватися можливість саботажу зсередини або зловживань.

"Але були вони чи ні – буде визначено після цих розслідувань", – додав він.

Гендиректор ТМО також повідомив, що із 60 силосів внаслідок вибуху були пошкоджені 13. Загальна місткість цих елеваторів – 95 тис. т зерна, а на момент інциденту вони були заповнені 75 тис. т: здебільшого пшеницею та невеликою кількістю ячменю.

Гюльдал зазначив, що вибух такого масштабу стався вперше в історії TMO.

Що відомо про вибух у порту Туреччини

Вибух біля великого комерційного порту Деріндже в Туреччині у Мармуровому морі пролунав 7 серпня. Інцидент стався в елеваторі ТМО в момент завантаження зерном. Внаслідок інциденту були постраждалі, минулося без жертв.

У ГУР Міноборони України порадили Туреччині вивчити можливу причетність Росії до вибуху в порту, адже вибух в елеваторі має дуже дивний вигляд напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна.

Зауважимо, що Путін відвідає Туреччину орієнтовно наприкінці серпня. Там у нього буде зустріч із турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Зокрема, сторони розмовлятимуть про подовження "зернової угоди".

Здетонував контейнер з зерном в турецькому порту

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