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Потужний вибух зруйнував мечеть у Кабулі: є загиблі та багато поранених (відео)

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Потужний вибух зруйнував мечеть у Кабулі: є загиблі та багато поранених (відео)

Фото: соцмережі

У столиці Афганістану під час вечірньої молитви у мечеті внаслідок вибуху загинуло щонайменше троє людей, десятки отримали поранення.

Увечері в середу, 17 серпня, пролунав вибух у мечеті в районі Хайр-Хана в Кабулі. Він був настільки потужним, що в сусідніх будівлях було вибито вікна.

Як повідомляє Al Jazeera, щонайменше троє людей загинуло, але остаточну кількість жертв ще уточнюють.

Італійська неурядова організація Emergency, яка керує лікарнею в Кабулі, повідомила, що було госпіталізовано 27 поранених у результаті вибуху, троє з яких померли.

Раніше представник служби безпеки Талібану повідомив Al Jazeera, що в результаті вибуху загинули 20 людей, ще 40 отримали поранення. Речник уряду Забіхуллах Муджахід підтвердив, що в результаті вибуху було більше загиблих і поранених, але не сказав, скільки.

"Вбивці мирних жителів і злочинці… скоро понесуть покарання за свої злочини", — написав він у Twitter.

Поліція повідомила, що є жертви, але не назвала їх кількість. "Всередині мечеті стався вибух, який спричинив жертви, але їхня кількість поки невідома", – сказав Reuters речник поліції Кабула Халід Задран.

За непідтвердженими даними, серед загиблих був імам мечеті амір Мохаммад Кабулі. На місці працюють силовики.

Нагадаємо, раніше у Кабулі американський безпілотник знищив лідера “Аль-Каїди” Аймана аз-Завахірі, коли він перебував на балконі будинку, який став його притулком.

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