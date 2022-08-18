Потужний вибух зруйнував мечеть у Кабулі: є загиблі та багато поранених (відео)

У столиці Афганістану під час вечірньої молитви у мечеті внаслідок вибуху загинуло щонайменше троє людей, десятки отримали поранення.

Увечері в середу, 17 серпня, пролунав вибух у мечеті в районі Хайр-Хана в Кабулі. Він був настільки потужним, що в сусідніх будівлях було вибито вікна.

Як повідомляє Al Jazeera, щонайменше троє людей загинуло, але остаточну кількість жертв ще уточнюють.

Італійська неурядова організація Emergency, яка керує лікарнею в Кабулі, повідомила, що було госпіталізовано 27 поранених у результаті вибуху, троє з яких померли.

At least a dozen people killed and over 20 injured in a huge blast in a mosque in the Afghan capital #Kabul this evening. pic.twitter.com/8pzm4ZxIMM — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 17, 2022

Раніше представник служби безпеки Талібану повідомив Al Jazeera, що в результаті вибуху загинули 20 людей, ще 40 отримали поранення. Речник уряду Забіхуллах Муджахід підтвердив, що в результаті вибуху було більше загиблих і поранених, але не сказав, скільки.



"Вбивці мирних жителів і злочинці… скоро понесуть покарання за свої злочини", — написав він у Twitter.

A huge explosion has struck a mosque in #Kabul's PD17 during evening prayers. As many as 35 people may have been wounded or martyred. #KABULBLAST #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/0BaGsqh9Vh — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) August 18, 2022

Поліція повідомила, що є жертви, але не назвала їх кількість. "Всередині мечеті стався вибух, який спричинив жертви, але їхня кількість поки невідома", – сказав Reuters речник поліції Кабула Халід Задран.

A massive explosion inside a madrasa in Afghanistan's capital city Kabul on Wednesday killed 20 people with at least 40 feared injured.#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/9x5Jh1Okpq — ️️HIJIT ️️THAK ✍️ (@aajtakabhijit) August 17, 2022

За непідтвердженими даними, серед загиблих був імам мечеті амір Мохаммад Кабулі. На місці працюють силовики.

Нагадаємо, раніше у Кабулі американський безпілотник знищив лідера “Аль-Каїди” Аймана аз-Завахірі, коли він перебував на балконі будинку, який став його притулком.

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