Потужний землетрус на Філіппінах – постраждали щонайменше 36 людей, закрито аеропорт та школи

На Філіппінах також пошкоджено лінію електропередач, мости та дороги у провінціях, віддалених від епіцентру землетрусу.

У вівторок ввечері, 25 жовтня, потужний землетрус сколихнув значну частину північних Філіппін, внаслідок чого щонайменше 36 людей зазнали поранень, закрито міжнародний аеропорт, з місцевої лікарні евакуювали частину пацієнтів.

Про це пише ABC News.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології повідомив, що на Філіппінах зафіксували землетрус. Його магнітуда дорівнювала 6,4 бала, а його центр розміщувався за 9 км на північний захід від міста Лагаян у провінції Абра на глибині 11 км. Поштовхи відчувалися навіть за понад 400 км від епіцентру землетрусу.

Внаслідок стихійного лиха в провінції Абра було травмовано 10 людей, а в провінції Ілокос-Норте – щонайменше 26. Також зазнав пошкоджень міжнародний аеропорт в Ілокос-Норте, через що його зачинили. Деякі внутрішні рейси також були скасовані.

У місті Батак з місцевої лікарні евакуювали частину пацієнтів. Це сталося після того, як частина стелі у відділенні інтенсивної терапії впала внаслідок землетрусу. Також у місті призупинили роботу школи на час, поки інженери оцінюватимуть ступінь пошкодження будівель. У провінції Абра також було пошкоджено столітню церкву. В ній обвалилися дзвіниці.

Філіппінський архіпелаг лежить на "Тихоокеанському вогняному кільці", регіоні вздовж більшої частини узбережжя Тихого океану, де відбуваються численні виверження вулканів і землетруси, що робить цю країну Південно-Східної Азії однією з найбільш вразливих до катастроф у світі.

Нагадаємо, в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

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