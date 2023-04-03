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Потужний землетрус стався в Папуа-Новій Гвінеї: що відомо

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Потужний землетрус стався в Папуа-Новій Гвінеї: що відомо

Фото: cxid.info

Підземні поштовхи зафіксували на глибині 80 кілометрів.

У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний змлетрус у ніч проти понеділка, 3 квітня (близько 03:00 за місцевим часом).

Магнітуда землетрусу - 7,2 балла за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічного центр. 

Проте, за даними Геологічної служби США, магнітуда складає 7,3 балла. А Сейсмологічна агенція Індонезії встановило ще вищу силу землетрусу - 7,9 балла. 

Як відомо, епіцентр підземних поштовхів знаходиться на глибині 80 кілометрів приблизно в пів сотні кілометрів від міста Амбунті й у 350 кілометрах від міста Джайяпура. Наразі про жертви та руйнування поки що невідомо. 

Раніше ми повідомляли про землетрус в російських курортних містах. Поштовхи відчули мешканці низки населених пунктів Кавказьких Мінеральних Вод.

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Дата публікації
Перегляди
79
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