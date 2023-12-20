Потужний землетрус у Китаї: зростає кількість жертв та постраждалих

Рятувальники продовжують розбирати завали.
Кількість жертв в результаті землетрусу в північно-західній частині Китаю, який зачепив дві провінції, зросла до 131 людини.
Такі дані наводить Центральне телебачення КНР в середу, 20 грудня, передає DW.
За уточненними відомостями, в провінції Ганьсу число жертв становить 113, ще 18 осіб визнані загиблими в сусідній провінції Цинхай.
В той же час збільшилося і кількість ранених. У Цинхаї постраждали мінімум 198 осіб, у Ганьсу оцінки відрізняються від 536 до 782.
Станом на ранок 20 грудня рятувальники продовжують розбирати завали.
Нагадаємо, пізно увечері 18 грудня у двох провінціях Китаю стався землетрус магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився у провінції Ганьсу, за кілька кілометрів від адміністративної кордону з Цинхаєм.
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