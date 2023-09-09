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Потужний землетрус у Марокко – кількість жертв зросла вдвічі (відео, фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Потужний землетрус у Марокко – кількість жертв зросла вдвічі (відео, фото)

Чоловік біля зруйнованої будівлі в Марокко внаслідок землетрусу / Фото: скриншот

У Марокко стався землетрус магнітудою 6,8 бала.

У Марокко ввечері 8 вересня стався потужний землетрус  – його магнітуда склала 6,8 бала. Кількість загиблих людей знову зросла – наразі відомо про щонайменше 632 жертв. Ще 329 людей отримали поранення і перебувають у лікарнях.  

Про це повідомляє Sky News.

Як пише видання, багато загиблих під час землетрусу перебували у важкодоступних районах на південь від Марракеша. Було зруйновано багато будівель.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався на відносно невеликій глибині ‒ 18,5 км у гірському районі Ігіл. 

За словами очевидців, під час землетрусу деякі будівлі обвалились, а на частині стін середньовічного міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри з поваленим мінаретом мечеті, уламки якого лежали на розбитих автомобілях.

Наслідки землетрусу в Марокко / Фото: скриншот / ©
Наслідки землетрусу в Марокко / Фото: скриншот
Таксі під завалами у Марокко після землетрусу / Фото: скриншот / ©
Таксі під завалами у Марокко після землетрусу / Фото: скриншот
Рятувальники на місці завалів у Марокко після землетрусу / Фото: скриншот / ©
Рятувальники на місці завалів у Марокко після землетрусу / Фото: скриншот

Наразі рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість лікарям дістатись до постраждалих.

Є інформація, що у гірських селах Марокко люди досі перебувають під завалами.

Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі

Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі

Нагадаємо, у Німеччині два співробітники спецслужб на вечірці зґвалтували колегу.

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Дата публікації
Перегляди
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