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Потужний землетрус у Південній Америці: загинули щонайменше 13 людей

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Потужний землетрус у Південній Америці: загинули щонайменше 13 людей

У Південній Америці стався смертельний землетрус

Землетрус забрав життя 4-річної дівчинки.

Внаслідок сильного землетрусув Еквадорі та на півночі Перу загинули щонайменше 13 людей. Рятувальники розпочали пошукову операцію, адже під завалами ще є мешканці. 

Про це повідомляє Associated Press

Як виявилося, землетрус, епіцентр якого зафіксували в прибережному еквадорському регіоні Гуаяс, відчули і в сусідній країні.

Прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола заявив, що в регіоні Тумбес загинула 4-річна дівчинка, яка отримала травму голови під час обвалу свого будинку.

У Південній Америці стався смертельний землетрус / ©
У Південній Америці стався смертельний землетрус
У Південній Америці стався смертельний землетрус / ©
У Південній Америці стався смертельний землетрус

Міністр управління ризиками Еквадору Крістіан Торрес розповів, що в прибережному штаті Ель-Оро землетрус забрав 11 життів, ще одна людина загинула у високогірному штаті Азуай.

У Південній Америці стався смертельний землетрус / © Associated Press
У Південній Америці стався смертельний землетрус / Фото: Associated Press

Раніше ми повідомляли про землетрус у Новій Зеландії. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 152 км.

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Дата публікації
Перегляди
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