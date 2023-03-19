Потужний землетрус у Південній Америці: загинули щонайменше 13 людей

Землетрус забрав життя 4-річної дівчинки.
Внаслідок сильного землетрусув Еквадорі та на півночі Перу загинули щонайменше 13 людей. Рятувальники розпочали пошукову операцію, адже під завалами ще є мешканці.
Про це повідомляє Associated Press.
Як виявилося, землетрус, епіцентр якого зафіксували в прибережному еквадорському регіоні Гуаяс, відчули і в сусідній країні.
Прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола заявив, що в регіоні Тумбес загинула 4-річна дівчинка, яка отримала травму голови під час обвалу свого будинку.
Міністр управління ризиками Еквадору Крістіан Торрес розповів, що в прибережному штаті Ель-Оро землетрус забрав 11 життів, ще одна людина загинула у високогірному штаті Азуай.
Раніше ми повідомляли про землетрус у Новій Зеландії. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 152 км.
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