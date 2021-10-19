Потужний землетрус у Середземному морі відчули жителі Греції, Ізраїлю, Єгипту, Лівану та Сирії

Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.
У Середземному морі стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бала. Підземний поштовх відчули жителі Греції, Ізраїлю, Єгипту, Лівану, Туреччини, Кіпру та Сирії.
Епіцентр перебував за 149 кілометрів від грецького острова Карпатос на глибині 37 кілометрів.
Повідомлень про жертви та руйнування поки не надходило.
6.4 Earthquake Shakes Crete and Karpathos, Greece#Crete #Earthquake #Terremoto— Fish News (@FishNewsChannel) October 19, 2021
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6.4 Earthquake Hits Greece, Israel, Egypt and Turkey#Crete #Earthquake #Terremoto— Fish News (@FishNewsChannel) October 19, 2021
Long Version:https://t.co/2N6RicZGLY pic.twitter.com/XQ95WdTx1O
Нагадаємо, на острові Балі стався землетрус магнітудою 4,8. Загинули щонайменше троє людей, ще семеро постраждали.