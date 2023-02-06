Потужний землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 1400 людей

У Туреччині та Сирії стався сильний землетрус – зруйновано будинки, є загиблі.

Потужний землетрус магнітудою 7,8, який стався на південному сході Туреччини та у північно-західній Сирії, забрав життя вже понад 1400 людей. Сотні людей отримали поранення внаслідок обвалення будівель.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Землетрус стався поблизу турецького міста Газіантеп о 4:17 ранку за місцевим часом на глибині приблизно 17,9 км. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що кількість жерт у країні зросла до 912 осіб, а 5383 людини отримали поранення. Президент також сказав, що не може передбачити, наскільки ще зросте число жертв.

Влада Туреччини стягнула рятувальні команди та літаки до постраждалого району, одночасно оголосивши "тривогу 4 рівня", що вимагає міжнародної допомоги. Збройні сили Туреччини встановили повітряний коридор, щоб медичні та рятувальні групи могли дістатися до постраждалих від землетрусу районів.

Землетрус у Туреччині та Сирії

У Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8. Після землетрусу зруйнувалася 531 будівля. За даними Геологічної служби США, цей землетрус вважають найсильнішим у Туреччині від 1939 року.

Підземні поштовхи відчули і північному сході Сирії. Зруйнувалася велика кількість будівель, є жертви, багато людей у пастці під уламками у північно-західній частині країни.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу потужного землетрусу, що стався у Туреччині та запропонував допомогу у подоланні наслідків.

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