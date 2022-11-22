Потужний землетрус в Індонезії забрав вже понад 160 життів, серед загиблих багато дітей

У результаті землетрусу магнітудою 5,6 бала, який стався поблизу столиці Індонезії Джакарти у понеділок, 21 листопада вже загинуло 162 людини.

Про це повідомляє Reuters.

Серед жертв – багато дітей, оскільки у той час, коли стався землетрус, багато з них були на заняттях у школах.

В результаті стихії завдано значної шкоди довколишньому місту Чіанджур, а одне з сіл виявилося поховане під землею в результаті зсуву. За словами офіційних осіб, багато хто загинув, опинившись в пастці під будівлями, що обвалилися.

Після землетрусу людям надавали допомогу в наметах. Деяким постраждалим ставили крапельниці просто на тротуарах, в той час як медики зашивали пацієнтів при світлі ліхтарів.

Як повідомляється, рятувальні роботи ускладнюються через перебої в електропостачанні.

Нагадаємо, 21 листопада стався землетрус на індонезійському острові Ява на глибині 10 кілометрів.

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