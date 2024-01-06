Потужний землетрус в Японії: кількість загиблих зросла, сотні людей зникли безвісти (фото)

У центральній японській префектурі Ісікава зросла кількість жертв потужного землетрусу. Наразі відомо про 100 загиблих. Крім того, понад 200 людей зникли безвісти.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, в одному з найбільш постраждалому містіі Вадзіма на узбережжі Японського моря, за даними міської влади, залишається близько 100 місць, де люди все ще перебувають у пастці під зруйнованими будівлями.

Зазначається, що рятувальники поспішають визволяти вцілілих з-під завалів, вже вже 7 січня в регіоні очікується дощ, а потім сніг. Погіршення погоди може ,призвести до масштабних зсувів і створити нові загрози життю вцілілих під час землетрусу жителів.

Рятувальники також намагаються доставити пошкодженими автошляхами вантажі допомоги до заблокованих районів префектури, де понад 31 тисяча людей перебувають у спеціальних укриттях.

Наслідки землетрусу

Наслідки потужного землетрусу в Японії. / Фото: Associated Press

Наслідки потужного землетрусу в Японії. / Фото: Associated Press

Наслідки потужного землетрусу в Японії. / Фото: Associated Press

Наслідки потужного землетрусу в Японії. / Фото: Associated Press

Наслідки потужного землетрусу в Японії. / Фото: Associated Press

Як повідомлялося, 1 січня Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,6 бала за шкалою Ріхтера. Крім того, він викликав хвилі цунамі висотою понад метр.