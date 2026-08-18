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Потужна атака дронів на Москву, ДТП у Києві та удари по українських містах: головні новини ночі 18 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 серпня 2026 року:
Масштабна ДТП у Києві: водій Infiniti пошкодив близько десяти авто (відео) Читати далі –>
У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівки: що відомо (фото) Читати далі –>
У Харкові ворожий дрон влучив в АЗС: перші подробиці Читати далі –>
Москву масовано атакують дрони (фото, відео) Читати далі –>
Москва під масованою атакою дронів: повідомляють про влучання у склад Ozon та вибухи біля НПЗ (фото, відео) Читати далі –>
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