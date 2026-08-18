Потужна атака дронів на Москву, ДТП у Києві та удари по українських містах: головні новини ночі 18 серпня 2026 року

Вони були акторами, телеведучими, коміками, поетами, фотографами та митцями — людьми, яких українці знали з екранів, театральних сцен і сторінок медіа. Після початку повномасштабного вторгнення вони стали на захист України, залишивши звичне життя заради боротьби.