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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
420
Час на прочитання
1 хв

Потужна атака дронів на Москву, ДТП у Києві та удари по українських містах: головні новини ночі 18 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Москва

Москва / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 серпня 2026 року:

  • Масштабна ДТП у Києві: водій Infiniti пошкодив близько десяти авто (відео) Читати далі –>

  • У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівки: що відомо (фото) Читати далі –>

  • У Харкові ворожий дрон влучив в АЗС: перші подробиці Читати далі –>

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  • Москва під масованою атакою дронів: повідомляють про влучання у склад Ozon та вибухи біля НПЗ (фото, відео) Читати далі –>

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