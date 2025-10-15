Потужна "бавовна" у Волгограді: ЗМІ повідомляють про влучання в НПЗ

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

У ніч проти середи, 15 жовтня, російське місто Волгоград зазнало масованої атаки безпілотників. Місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи та пожежу на нафтопереробному заводі, тоді як влада Росії традиційно звітує про «успішну роботу ППО».

Про це пишуть Telegram-канали.

Перші повідомлення про загрозу з’явилися ще до опівночі, коли в аеропорту Волгограда ввели тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків. Згодом у місті пролунали потужні вибухи, а в Красноармійському районі спалахнула сильна пожежа.

Місцеві Telegram-канали, повідомили, що ціллю атаки став нафтопереробний завод, де внаслідок влучання почалося займання.

Офіційні заяви російської влади кардинально відрізняються від повідомлень очевидців. Губернатор регіону Андрій Бочаров поспішив заявити, що «атаку БпЛА відбито». За його версією, внаслідок роботи ППО було пошкоджено лише чотири будинки.

Міністерство оборони країни-агресорки пізніше відзвітувало про нібито «збиття» 59 безпілотників за ніч. Проте ці заяви не пояснюють виникнення масштабної пожежі на промисловому об’єкті, кадри якої поширюються в Мережі.

