ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Потужна піщана буря накрила США: які наслідки спричинила негода (фото, відео)

Аризону накрила рідкісна пилова буря хабуб. У Феніксі зупинили роботу аеропорту, а понад 55 тисяч людей залишилися без електрики.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Піщана буря. Фото: x.com/Notigram

Піщана буря. Фото: x.com/Notigram

Американський штат Аризона накрила потужна пилова буря, відома як хабуб. Стихія обрушилася 25 серпня, перетворивши вулиці на суцільну завісу пилу та піску й фактично паралізувавши життя у Феніксі.

Про це повідомили видання BBC та Yahoo.

За даними Національної метеорологічної служби, товсту «стіну пилу» в окрузі Пінал підняли грозові вітри. Видимість у регіоні впала до нуля, що змусило владу закрити міжнародний аеропорт Фінікс Скай-Харбор: усі рейси були затримані або скасовані.

Через негоду без електроенергії залишилися понад 55 тисяч мешканців по всьому штату. Національна метеослужба у Феніксі оголосила попередження про пилові бурі та грози, закликавши водіїв негайно з’їжджати з дороги, аби уникнути трагедій.

Термін «хабуб» походить з арабської мови й означає «шторм» або «сильний вітер». Подібні явища найчастіше трапляються на посушливих територіях південного заходу США.

Нагадаємо, нещодавно в США вперше зафіксували зараження людини смертельним м’ясоїдним паразитом.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie