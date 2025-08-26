- Дата публікації
Потужна піщана буря накрила США: які наслідки спричинила негода (фото, відео)
Аризону накрила рідкісна пилова буря хабуб. У Феніксі зупинили роботу аеропорту, а понад 55 тисяч людей залишилися без електрики.
Американський штат Аризона накрила потужна пилова буря, відома як хабуб. Стихія обрушилася 25 серпня, перетворивши вулиці на суцільну завісу пилу та піску й фактично паралізувавши життя у Феніксі.
Про це повідомили видання BBC та Yahoo.
За даними Національної метеорологічної служби, товсту «стіну пилу» в окрузі Пінал підняли грозові вітри. Видимість у регіоні впала до нуля, що змусило владу закрити міжнародний аеропорт Фінікс Скай-Харбор: усі рейси були затримані або скасовані.
Через негоду без електроенергії залишилися понад 55 тисяч мешканців по всьому штату. Національна метеослужба у Феніксі оголосила попередження про пилові бурі та грози, закликавши водіїв негайно з’їжджати з дороги, аби уникнути трагедій.
Термін «хабуб» походить з арабської мови й означає «шторм» або «сильний вітер». Подібні явища найчастіше трапляються на посушливих територіях південного заходу США.
