Потужна піщана буря накрила США: які наслідки спричинила негода (фото, відео)

Піщана буря. Фото: x.com/Notigram

Реклама

Американський штат Аризона накрила потужна пилова буря, відома як хабуб. Стихія обрушилася 25 серпня, перетворивши вулиці на суцільну завісу пилу та піску й фактично паралізувавши життя у Феніксі.

Про це повідомили видання BBC та Yahoo.

За даними Національної метеорологічної служби, товсту «стіну пилу» в окрузі Пінал підняли грозові вітри. Видимість у регіоні впала до нуля, що змусило владу закрити міжнародний аеропорт Фінікс Скай-Харбор: усі рейси були затримані або скасовані.

Реклама

Через негоду без електроенергії залишилися понад 55 тисяч мешканців по всьому штату. Національна метеослужба у Феніксі оголосила попередження про пилові бурі та грози, закликавши водіїв негайно з’їжджати з дороги, аби уникнути трагедій.

Термін «хабуб» походить з арабської мови й означає «шторм» або «сильний вітер». Подібні явища найчастіше трапляються на посушливих територіях південного заходу США.

Дата публікації 12:08, 26.08.25 Кількість переглядів 3 США накрила пилова буря, яка паралізувала Аризону

Нагадаємо, нещодавно в США вперше зафіксували зараження людини смертельним м’ясоїдним паразитом.