Потужна повінь затопила готелі та дороги, почалася евакуація людей (фото)

Повінь у Болгарії / © Dir

В Болгарії через проливні дощі розпочалася масштабна евакуація в курортних містечках: Еленіте, Несебр, Сонячний берег та Приморсько опинилися під водою.

Місцева влада оголосила про негайну евакуацію та перевіряє повідомлення про автомобіль із двома людьми, який було змито потужними потоками води в напрямку моря.

Про це повідомив мер муніципалітету Святий Влас Іван Ніколов, пише видання Dir.

Ситуація у Бургаській області продовжує погіршуватися через сильні опади. У курортному селищі Еленіте вже розпочалася евакуація людей. Для інформування населення залучено систему BG alert із сигналами термінової евакуації та рекомендацією підійматися на височину через підняття рівня річки. Крім того, підтоплено Несебр, Сонячний берег і Приморсько.

Над Еленіте працюють понад 10 рятувальних бригад пожежної служби, а також прибули військові, прикордонна поліція та гелікоптер із Софії. Місцева влада перевіряє інформацію про автомобіль із двома літніми людьми, який було змито водою. На цей час підтверджених даних про загиблих немає.

Обласна адміністрація Бургаса звернулася до Військово-морської бази «Атія» для залучення сил, зокрема човнів та водолазів, для підтримки заходів з ліквідації наслідків стихії в Еленіте. До місця подій також прямують важка техніка, рятувальні команди цивільної оборони, а район оточений поліцією через перевернуті автомобілі та повалені дерева на дорогах.

Мер муніципалітету Святий Влас Іван Ніколов повідомив, що ситуація надзвичайно складна: «Внаслідок сильного дощу виникла хвиля води, яка затопила всі готелі та будівлі. Надходять повідомлення про автомобілі та будівлі під водою та про людей у біді. Одразу направлено кілька бригад пожежної служби, водолазів та спеціальну машину-амфібію».

Через масштабне затоплення в місті Бургас та прилеглих районах, включно з Рибальським поселенням, селами Маринка та Черниця, на території муніципалітету Бургас запроваджено частковий режим надзвичайної ситуації. За даними гідрометеорологічної станції у Черниці, за останні 12 годин випало понад 249 літрів опадів на квадратний метр.

У Царево та на прилеглих територіях також оголошено надзвичайний стан. Три бригади жандармерії допомагають місцевій владі у контролі та обмеженні доступу до підтоплених зон, зокрема до кемпінгу «Нестинарка» та мосту в районі «Арапя». Інші три команди виконують завдання на різних локаціях у Бургаській області.

Місцева влада закликає громадян не виїжджати до затоплених районів та уважно стежити за офіційними повідомленнями. У селі Ізгрев випало понад 410 літрів опадів на квадратний метр, у місті Царево — 225 л/кв.м, що призвело до руйнування доріг, мостів, затоплення житлових будинків та приватних об’єктів.

Місцеві мешканці зазначають, що одне з основних русел річки не було очищене після попереднього паводку два роки тому, що спричинило нове затоплення. «Повний потоп, тотальна шкода, немає жодного будинку, який не постраждав. Абсолютна катастрофа. Не були вжиті заходи після попереднього затоплення, і цього разу все набагато гірше», — повідомляють жителі Царево.

Приморсько, Сонячний берег та Несебр також опинилися під водою, про що свідчать численні фото та відео у соціальних мережах. Через можливі нові сильні опади громадян закликають уникати поїздок та не перебувати поблизу мостів та підтоплених ділянок.

Через ускладнену ситуацію в громаді Несебра оголосили 3 жовтня неробочим днем для шкіл та призупинили рух громадського транспорту. Також зібрали штаб з надзвичайних ситуацій та закликають людей залишатися вдома і виходити лише у разі крайньої потреби.

Громада Бургас запровадила неробочий день у чотирьох школах, зокрема в Основній школі «Христо Ботев», Професійній гімназії з комп’ютерного моделювання та інновацій, Основній школі «Найден Геров» та Профільній гімназії з романських мов «Г. С. Раковський».

Місцеві жителі висловлюють глибоке занепокоєння та страх: «Новий потоп обрушився на нас. Район Сонячного берега постраждав сильно. Є великі збитки та постраждалі. В Еленіте повідомляють про людей, змитих у море. Бог нам у поміч», — написав у соцмережах один із мешканців.

