Потужні вибухи прогриміли в Ростові-на-Дону: є руйнування (фото, відео)

Вибух у Ростові-на-Дону 14 серпня / © російські телеграм-канали

У російському Ростові-на-Дону 14 серпня пролунали сильні вибухи. Росіяни заявили про атаку дронами та кілька пошкоджених багатоквартирних будинків.

Про це повідомили російські телеграм-канали та місцева влада.

Жителі Ростова заявили про вибухи та стовп диму в центрі міста. Згодом стало відомо, що це була атака безпілотниками.

Влада регіону заявила, що через атаку БпЛА на Ростов-на-Дону були пошкоджені кілька багатоквартирних будинків. В. о. губернатора Юрій Слюсар повідомив про 13 постраждалих, двоє з яких — у тяжкому стані.

Жителів пошкоджених будинків евакуюють, на базі школи розгорнуть пункт тимчасового розміщення.

За даними пабліків, дар припав по багатоповерхівці поблизу Ворошиловського проспекту на вулиці Тельмана та Лермонтовській. Через це обвалилася частина даху багатоповерхівки, пошкоджені кілька квартир, у мешканців сусідніх будинків вибило вікна.

Після атаки у місцевих жителів виникли проблеми зі стільниковим зв’язком та мобільним Інтернетом.

Один із дронів, який атакував Ростов-на-Дону / © російські телеграм-канали

Момент вибуху дрона в Ростові-на-Дону / © скриншот з відео

Пошкоджений будинок у Ростові-на-Дону / © російські телеграм-канали

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня біля Таганрогу Ростовської області пролунали вибухи. Повідомлялося про ураження місця базування 325-го авіаційного ремонтного заводу та 708-го військово-транспортного авіаційного полку.

А в ніч проти 5 серпня невідомі дрони атакували у Ростовській області залізничну станцію «Тацинська».