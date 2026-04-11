Потужні вибухи у Твері: російське місто атакували дрони

У російському місті Твер пролунали потужні вибухи під час атаки ударних безпілотників.

За попередніми даними, у місті було зафіксовано серію гучних детонацій. Камери відеоспостереження зафіксували моменти вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами.

Після ударів у місті могли виникнути пожежі, однак офіційної інформації про масштаби руйнувань чи постраждалих наразі немає.

Місцева влада ситуацію поки що публічно не коментувала. Обставини атаки та її наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України спільно із Силами безпілотних систем паралізували роботу стратегічного підприємства, яке забезпечувало бронею російське танкове виробництво. Ціллю став Алчевський металургійний комбінат — один із ключових промислових гігантів, що працює на потреби військово-промислового комплексу РФ.