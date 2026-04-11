ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Потужні вибухи у Твері: російське місто атакували дрони

У російській Твері пролунали потужні вибухи під час атаки ударних безпілотників

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибухи в Росії

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

У російському місті Твер пролунали потужні вибухи під час атаки ударних безпілотників.

За попередніми даними, у місті було зафіксовано серію гучних детонацій. Камери відеоспостереження зафіксували моменти вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами.

Після ударів у місті могли виникнути пожежі, однак офіційної інформації про масштаби руйнувань чи постраждалих наразі немає.

Місцева влада ситуацію поки що публічно не коментувала. Обставини атаки та її наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України спільно із Силами безпілотних систем паралізували роботу стратегічного підприємства, яке забезпечувало бронею російське танкове виробництво. Ціллю став Алчевський металургійний комбінат — один із ключових промислових гігантів, що працює на потреби військово-промислового комплексу РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie