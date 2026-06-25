Потужні землетруси сколихнули столицю: багато зруйнованих будівель

Землетрус стався у Венесуелі / © Associated Press

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Увечері 24 червня Венесуела пережила серію потужних землетрусів магнітудою 7,1 та 7,5.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією Геологічної служби США (USGS), перший землетрус магнітудою 7,1 зафіксували поблизу міста Морон на карибському узбережжі Венесуели, приблизно за 168 кілометрів на захід від Каракаса.

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Менш ніж за хвилину регіон сколихнув другий, ще потужніший землетрус магнітудою 7,5.

У столиці країни мешканці масово залишали будівлі та виходили на вулиці через сильні поштовхи. У кількох районах Каракаса були зафіксовані обвали конструкцій і хмари пилу після руйнування будинків.

Місцева влада повідомила про пошкодження житлових будівель та початок аварійно-рятувальних робіт.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо заявив, що підземні поштовхи відчувалися одразу в кількох штатах країни.

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За його словами, в окремих районах Каракаса виникла «тривожна ситуація» через пошкодження та обвали будівель. Мешканців закликали тимчасово залишатися на відкритій місцевості через ризик повторних землетрусів.

Після стихійного лиха Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив загрозу для низки територій Карибського регіону, зокрема Віргінських островів, Аруби, Кюрасао та Бонайре.

Згодом частину попереджень було скасовано після додаткової оцінки ситуації.

Станом на цей момент офіційної інформації про загиблих чи постраждалих не оприлюднено.

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Водночас фахівці Геологічної служби США попередили, що через високу магнітуду землетрусів існує ризик значних руйнувань та великої кількості жертв.

За оцінками експертів, нинішні підземні поштовхи стали одними з найпотужніших у Венесуелі за останнє століття.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували землетрус вранці 24 червня поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Ми раніше інформували, що незаконно зведений окупантами Кримський міст опинився під загрозою масштабного руйнування, і небезпека надходить не від ударів ЗСУ, а від самої природи.

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