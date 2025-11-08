Потужний торнадо знищив місто у Бразилії

Наслідки стихії / © Associated Press

Потужний торнадо зруйнувало бразильське місто Ріо-Боніто-ду-Ігуасу у штаті Парана.

Про це повідомляє CNN Brasil.

За даними Служби цивільної оборони штату, на даний момент підтверджено щонайменше 130 постраждалих. Крім того, торнадо вбив як мінімум п’ятьох людей.

Швидкість вітру становила від 180 до 250 кілометрів на годину, однак є також ознаки того, що в деяких частинах міста швидкість могла перевищувати ці показники.

