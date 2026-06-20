Потужний удар по НПЗ в Москві: з’явилися супутникові фото масштабних руйнувань і слідів пожежі

Атака на НПЗ у Москві. / © скриншот з відео

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Українські безпілотники 18 червня вдруге вдарили по Московському нафтопереробному заводі у Капотні. З’явилися супутникові знімки пошкоджень.

Знімки опублікувала російська служба «Радіо Свобода».

На фотографіях видно пошкодження резервуарів. Серед них і той, що став мемом, кришку якого зірвало і підняло на десятки метрів вгору вибухом через влучання.

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Окрім того, на знімках видно пошкоджені установки з первинної переробки нафти АВТ-6, а також сліди пожежі в інших частинах НПЗ, а також на ринку «Садовод», що розташований поруч.

Супутникові знімки НПЗ

Пошкодження Московського НПЗ у Капотні. / © Радіо Свобода

Пошкодження Московського НПЗ у Капотні. / © Радіо Свобода

Пошкодження Московського НПЗ у Капотні. / © Радіо Свобода

Пошкодження Московського НПЗ у Капотні. / © Радіо Свобода

Атака на НПЗ у Москві 18 червня

Українські сили завдавали ударів по нафтопереробному заводі «Газпромнефть» у Москві 18 червня. Reuters пише про те, що внаслідок влучних ударів виникли критичні руйнування: уражено важливі установки. Це призвело до повного зупинення виробництва пального.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському НПЗ. Він наголосив, що вже вдруге за тиждень «далекобійні санкції» України знову дійшли до московського регіону, уразивши нафтопереробний завод у столиці РФ.

Водночас у Міноборони країни-агресорки розсмішили кількістю збитих дронів та ракет. Там звітують, нібито за добу ППО збила аж 992 БпЛА, а ще ракети і авіабомби.

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Дата публікації 14:46, 19.06.26 Кількість переглядів 19 Ось цими дронами ми палили Москву! ППО росіян їх не перехоплює!

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