Потужний вибух і витік отруйних хімічних речовин сталися в американському штаті Міссісіпі

Вибух на заводі з виробництва водню та азоту у США / © Associated Press

Вибух на заводі з виробництва водню та азоту в штаті Міссісіпі в середу, 6 листопада, спричинив витік аміаку і змусив мешканців прилеглих районів евакуюватися.

Про це пише The Associated Press з посиланням на офіційних осіб.

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз повідомив у дописі в соціальній мережі X, що аварійні служби з усього штату реагують на витік безводного аміаку на заводі CF Industries на північ від міста Язу.

За його словами, про загиблих чи поранених не повідомляється.

«Дякую всім рятувальникам і керівникам служб екстреної допомоги Міссісіпі за швидке реагування на витік», — сказав він.

На фотографіях і відео, опублікованих в Інтернеті, видно великий стовп жовтуватого диму, що піднімається над об’єктом, який, серед іншого, включає завод з виробництва аміаку і чотири заводи з виробництва азотної кислоти.

Об’єкт здатний зберігати близько 48 000 тонн аміаку, хоча точна кількість, що була там на момент вибуху, відразу не була зрозуміла.

CF Industries заявила в офіційному повідомленні, що ніхто не постраждав і «всі співробітники та підрядники, які перебували на місці події на момент інциденту, перебувають у безпеці».

Андре Робінсон, який живе приблизно за 800 метрів від заводу, розповів, що він і його син готувалися варити гумбо, коли почули звук, схожий на звуковий удар або падіння дерева на їхній будинок.

«Пролунав гучний вибух, і будинок затремтів», — розповів він.

Коли він подивився назовні, Робінсон сказав, що побачив дим, який піднімався з об’єкта, і почав відчувати сильний запах аміаку.

«Ми звикли до запаху аміаку, але не настільки сильного», — сказав він, додавши, що його сім’я з того часу евакуювалася до Джексона.

За даними Департаменту транспорту штату Міссісіпі, частина траси US Route 49E була тимчасово закрита.

Департамент якості довкілля штату Міссісіпі в своєму повідомленні на X зазначив, що «проводиться моніторинг повітря, який триватиме стільки, скільки буде необхідно для забезпечення громадської безпеки».

За даними Міністерства сільського господарства штату Міннесота, безводний аміак використовується як добриво для забезпечення азотом рослин кукурудзи та пшениці. Якщо людина торкнеться його в газоподібному або рідкому стані, вона може отримати опіки.

Язу-Сіті — це невелике містечко, розташоване приблизно за 50 миль (80 кілометрів) на північ від Джексона.