Потужний вибух у Катарі: десятки постраждалих і зниклі безвісти люди

У Катарі стався потужний вибух

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У Катарі стався сильний вибух. Наразі відомо про понад 50 поранених людей та майже два десятки зниклих безвісти. За попередніми даними, вибух стався на ключовому терміналі експорту природного газу.

Про це повідомляє AP.

У Катарі пролунав сильний вибух: що відомо

Учора ввечері, 21 червня, у промисловій зоні Рас-Лаффан, що в Катарі, стався сильний вибух. Це трапилося під час спроби перезапуску ключового терміналу з експорту природного газу після іранських бомбардувань.

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За інформацією державної компанії QatarEnergy, вибух і пожежа зафіксовані на об’єкті постачання газу Барзан.

Масштаби руйнувань наразі встановлюються. Спершу офіційні джерела повідомляли про кількох постраждалих, та пізніше стало відомо про 54 поранених та 18 зниклих безвісти людей.

Мажоритарним власником заводу є Катар, але незначна частка акцій належить американській корпорації ExxonMobil.

Нафтова компанія наразі не дала оперативних коментарів щодо ситуації.

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Нова аварія в Рас-Лаффані загрожує поглибленням проблем на глобальних енергетичних ринках, оскільки Катар є одним із провідних світових виробників природного газу.

Раніше країна була змушена припинити виробництво через те, що Іран встановив жорсткий контроль над Ормузькою протокою та унеможливив транспортування палива. Спроба відновити експорт стала можливою лише після того, як Тегеран послабив блокування протоки на тлі переговорів США та Ірану.

Що відомо про Рас-Лаффан і вироблення тут зрідженого газу

Потужність заводу в Барзані становить майже 1,4 мільярда стандартних кубічних футів товарного газу на добу. Цей обсяг Катар використовував переважно для внутрішніх потреб.

Однак це вже не перший удар по інфраструктурі Катару. У березні іранська ракета влучала в цей термінал, і встигла завдати значної шкоди.

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Через іранські атаки Катар повністю зупинив видобуток на цьому об’єкті та навіть вислав іранських дипломатів із країни.

Нагадаємо, Катар ділить з Іраном гігантське морське родовище природного газу в Перській затоці. Саме ці ресурси забезпечили країні колосальні прибутки, які вона використала для посилення свого впливу у світі.

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