Потужний вибух у Воронежі: над ракетним центром РФ з'явилася заграва під час атаки дронів (відео)

Вибухи у Воронежі після атаки дронів / © ТСН.ua

Пізно увечері у п’ятницю, 14 листопада, у російському місті Воронежі стався потужний вибух у районі Конструкторського бюро хімавтоматики. Це підприємство є частиною держкорпорації «Роскосмос» і займається розробкою і виробництвом рідинних ракетних двигунів.

Відео заграви над містом публікують місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що відблиски вогню було видно з різних частин міста. Спалах був настільки яскравим, що освітив кілька кварталів навколо.

Повідомляється також про сильну детонацію та густий дим над промисловою зоною.

Російська влада досі ніяк не пояснила цей інцидент.

Раніше у Воронезькій області було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.

Конструкторське бюро хімавтоматики займається розробкою та тестуванням рідинних ракетних двигунів для космічних ракет-носіїв, а також для бойових ракет, зокрема «Іскандерів».

«Поки що причини [вибуху та заграви] невідомі, можливо, тестування ракетних двигунів. Слідкуємо», — іронічно прокоментували інцидент в Telegram-каналі Exilenova+.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів ракетами «Нептун» та ударними БпЛА різних типів по території держави-агресорки. Генштаб ЗСУ повідомив, які об’єкти було уражено.