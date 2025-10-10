Потужний землетрус біля Філіппін: оголошено загрозу цунамі

Землетрус магнітудою 7,4 стався на півдні Філіппін / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, біля південного узбережжя Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 7,4 бала. Епіцентр залягав у водах поблизу міста Манай, провінція Давао-Орієнталь, на глибині близько 20 кілометрів.

Про це повідомляє Reuters.

Поки що не надходило повідомлень про конкретні збитки, аповідомляється про одного загиблого.

Реклама

Місцева влада закликає населення східних та південних регіонів Філіппін дотримуватися вказівок рятувальників та евакуюватися з прибережних зон, якщо це рекомендують служби.

Система попередження про цунамі США повідомила, що небезпечні хвилі можуть поширитися в радіусі до 300 км від епіцентру. Попередження оголошено не лише для Філіппін, а й для Індонезії та Палау. На узбережжі Мінданао, Самар і Сулавесі жителів закликали негайно залишити прибережні зони та піднятися на височини.

За даними Тихоокеанського центру попередження про цунамі (PTWC), висота хвиль може досягати 1–3 метрів, що загрожує портовим містам та селам на низинах.

Цей землетрус став одним із найпотужніших за останні роки у Філіппінах, країні, що лежить на Тихоокеанському «вогняному кільці» та переживає понад 800 землетрусів щороку.

Реклама

Нагадаємо, 1 жовтня Філіппіни вже сколихнув землетрус. Найбільше постраждала північна частина Себу, де оголошено стан лиха. Загинуло майже 70 осіб.