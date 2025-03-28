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Потужний землетрус сколихнув Азію: в епіцентрі опинилися Таїланд та М’янма (фото)
У двох країнах відбулися обвали будинків та історичних пам’яток, є інформація про загиблих.
Сьогодні, 28 березня, у Таїланді та М’янмі стався потужний землетрус.
За інформацією Геологічної служби США USGS, землетрус у М’янмі стався на глибині 10 кілометрів, приблизно о 06:20 за Гринвічем, передає AP.
Після цього стався також досить відчутний афтершок. Епіцентр землетрусу припав на місто Мандалай, яке є другим за величиною у М’янмі, де проживає близько одного мільйона людей та розташовані історичні храмові комплекси.
Поштовхи також відчувалися в провінції Юньнань на південному заході Китаю, що по сусідству з М’янмою.
Після потужних землетрусів у столиці Таїланду обвалився будинок.
У поліції розповіли, що не мають даних про те, скільки робітників перебували на об’єкті в момент обвалу. Після першого землетрусу зафіксували ще один поштовх у 6,4 бала. Евакуйованих мешканців Бангкоку попросили залишатись на вулиці на випадок, якщо це ще не кінець.
Прем’єр-міністр Таїланду Пхетхонтхан Чинават скликав екстрену нараду, щоб оцінити наслідки стихійного лиха.
У Reuters з посиланням на свідка з Таунгну (М’янма) повідомили, що внаслідок обвалу частини мечеті Канадо незадовго до початку п’ятничних молитов загинули щонайменше четверо осіб. Зі слів інформатора, жертв може бути більше — частині відвідувачів вдалося вибігти з мечеті, але деякі люди опинились у пастці.