Потужний землетрус сколихнув Філіппіни: багато жертв і масштабні руйнування (фото)

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

Реклама

На півдні Філіппін стався один із найсильніших землетрусів за останні роки. Підземні поштовхи були зафіксовані поблизу острова Мінданао, неподалік міста Генерал-Сантос.

Про це повідомляє АР.

За даними міжнародних сейсмологічних служб, магнітуда землетрусу склала від 7,8 до 8,1 бала. Епіцентр перебував в акваторії моря Сулавесі на південний захід від Генерал-Сантоса.

Реклама

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 32 осіб, ще понад 130 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, тому кількість жертв може зрости.

Потужні підземні поштовхи спричинили обвалення будівель, пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням. Найбільших руйнувань зазнало місто Генерал-Сантос, де обвалилися комерційні об’єкти та житлові споруди.

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

Нагадаємо, на півночі Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5 бала. Підземні поштовхи зафіксували о 03:35 за місцевим часом у провінції Токат.

Новини партнерів