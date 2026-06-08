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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Потужний землетрус сколихнув Філіппіни: багато жертв і масштабні руйнування (фото)

На півдні Філіппін стався найпотужніший для країни землетрус цього року.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На Філіппінах стався потужний землетрус

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

На півдні Філіппін стався один із найсильніших землетрусів за останні роки. Підземні поштовхи були зафіксовані поблизу острова Мінданао, неподалік міста Генерал-Сантос.

Про це повідомляє АР.

За даними міжнародних сейсмологічних служб, магнітуда землетрусу склала від 7,8 до 8,1 бала. Епіцентр перебував в акваторії моря Сулавесі на південний захід від Генерал-Сантоса.

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 32 осіб, ще понад 130 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, тому кількість жертв може зрости.

Потужні підземні поштовхи спричинили обвалення будівель, пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням. Найбільших руйнувань зазнало місто Генерал-Сантос, де обвалилися комерційні об’єкти та житлові споруди.

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

Нагадаємо, на півночі Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5 бала. Підземні поштовхи зафіксували о 03:35 за місцевим часом у провінції Токат.

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Дата публікації
Кількість переглядів
191
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