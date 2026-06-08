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Потужний землетрус сколихнув Філіппіни: багато жертв і масштабні руйнування (фото)
На півдні Філіппін стався найпотужніший для країни землетрус цього року.
На півдні Філіппін стався один із найсильніших землетрусів за останні роки. Підземні поштовхи були зафіксовані поблизу острова Мінданао, неподалік міста Генерал-Сантос.
Про це повідомляє АР.
За даними міжнародних сейсмологічних служб, магнітуда землетрусу склала від 7,8 до 8,1 бала. Епіцентр перебував в акваторії моря Сулавесі на південний захід від Генерал-Сантоса.
Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 32 осіб, ще понад 130 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, тому кількість жертв може зрости.
Потужні підземні поштовхи спричинили обвалення будівель, пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням. Найбільших руйнувань зазнало місто Генерал-Сантос, де обвалилися комерційні об’єкти та житлові споруди.
Нагадаємо, на півночі Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5 бала. Підземні поштовхи зафіксували о 03:35 за місцевим часом у провінції Токат.