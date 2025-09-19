Потужний землетрус сколихнув Камчатку: було попередження про цунамі

Землетрус / © Digit.ru

Сильний землетрус магнітудою 7,8 стався 19 вересня на Далекому Сході Росії в районі Камчатки. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували приблизно за 127 км на схід від Петропавловськ-Камчатського, на глибині близько 10–20 км.

Спочатку влада оголосила попередження про можливе цунамі з хвилями до півтора метра для східного узбережжя півострова, утім згодом загрозу скасували.

За попередніми даними, жертв та серйозних руйнувань немає. Усі екстрені служби регіону перевели в режим підвищеної готовності. Губернатор Камчатки Володимир Солодов запевнив, що ситуація під контролем, однак мешканців закликають залишатися обережними та бути готовими до можливих повторних поштовхів.

Камчатка входить до сейсмічно активного «Тихоокеанського вогняного кільця», де часто трапляються потужні землетруси.

Нагадаємо, що у липні на Камчатці стався найсильніший землетрус у регіоні від 1952 року, який викликав загрозливе цунамі для РФ, США та Японії.

Згодом землетрус поширився на Сахалінську область і Курильські острови. У місті Сєверокурильськ було зафіксовано поштовхи магнітудою 7,9. Цунамі знищило рибопереробний завод, частково затопило порт і дослідницький табір на острові Шумшу. Евакуйовано понад 2700 людей.