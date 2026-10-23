Потужний землетрус сколихнув Китай: десятки загиблих і постраждалих у Тибеті

Землетрус / © cxid.info

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Увечері 22 жовтня в Тибеті, на південному заході Китаю, стався сильний землетрус магнітудою 7,0. Підземні поштовхи спричинили руйнування житлових будинків, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють CNN та Associated Press із посиланням на китайські служби й місцеву владу.

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За даними Китайського центру сейсмологічних мереж (CENC), землетрус стався о 22:33 за місцевим часом.

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Епіцентр розташовувався у віддаленій гірській місцевості поблизу міста Нагчу, приблизно за 400 кілометрів від столиці Тибету Лхаси.

Китайські сейсмологи визначили глибину залягання осередку землетрусу в 10 кілометрів. Геологічна служба США (USGS) оцінила її приблизно у 18 кілометрів.

Скільки людей загинули внаслідок землетрусу

За інформацією Associated Press, жертвами стихійного лиха стали щонайменше 16 людей.

Ще 32 особи зазнали травм, причому 11 із них перебувають у тяжкому стані.

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Унаслідок потужних підземних поштовхів обвалилися щонайменше 339 житлових будинків.

На місце стихійного лиха направили рятувальників, пожежників та правоохоронців. Вони допомагають постраждалим, проводять пошукові роботи та облаштовують тимчасові укриття для людей, які залишилися без житла.

У районі землетрусу також зафіксували повторні підземні поштовхи меншої сили.

Чому в Тибеті часто стаються землетруси

Тибетське плато розташоване в зоні зіткнення Індійської та Євразійської тектонічних плит.

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Саме їхній рух спричинив формування Гімалаїв і зумовлює високу сейсмічну активність регіону.

Ситуацію ускладнює те, що значна частина населених пунктів розташована у важкодоступних високогірних районах, куди рятувальникам складно швидко дістатися.

За повідомленнями китайських сейсмологів, нинішній землетрус став одним із найпотужніших у країні за останні роки.

Нагадаємо, у січні 2025 року в Тибеті також стався руйнівний землетрус, унаслідок якого загинули понад 120 людей.

Раніше в Румунії стався землетрус, який відчули і в Україні

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