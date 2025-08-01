Потужний землетрус у Росії: вчені пояснили, чому не сталося великих руйнувань

Землетрус / © Associated Press

Реклама

Потужний землетрус магнітудою понад 7 балів сколихнув Камчатський півострів 30 липня і став одним із найсильніших, коли-небудь зафіксованих у цьому регіоні.

Про це повідомляє BBC Україна.

Сейсмічна активність супроводжувалась цунамі висотою до 4 метрів, однак регіон дивом уникнув масштабних руйнувань і жертв.

Реклама

Камчатка, що розташована у зоні Тихоокеанського вогняного кільця — одній із найбільш сейсмічно небезпечних зон планети, регулярно потерпає від підземних поштовхів. Проте цього разу все обійшлося значно меншими втратами, ніж можна було б очікувати за такої сили удару.

Науковці пояснюють, що трагедії вдалося уникнути завдяки географічним особливостям морського дна та узбережжя. За словами професорки геонаук Лізи МакНілл із Саутгемптонського університету, рельєф морського дна безпосередньо впливає на висоту цунамі, а отже — і на його руйнівність. У випадку з Камчаткою саме ця особливість врятувала регіон.

«Також важливо враховувати рівень заселеності узбережжя — це ще один ключовий фактор у масштабах наслідків», — наголосила професорка.

За кілька тижнів до головного поштовху сейсмологи зафіксували підземні коливання магнітудою 7,4, які могли бути передвісниками більш потужного землетрусу. Але, як наголошують науковці, точний час сейсмічних подій передбачити все ще неможливо.

Реклама

Попри це, країни Тихоокеанського вогняного кільця, включно з Росією, мають ефективні системи раннього попередження. Цього разу жителів Камчатки вчасно поінформували, що дозволило зменшити ризики та уникнути жертв.

Не обійшлося без поранених — за офіційними повідомленнями місцевої влади, кілька людей отримали ушкодження. Також пошкоджено дитячий садок і кілька рибальських човнів.

Російські геофізики прогнозують, що афтершоки триватимуть ще кілька тижнів. Регіон перебуває під пильним наглядом сейсмологів.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня біля узбережжя російського півострова Камчатка стався потужний землетрус магнітудою 8,8.

Реклама

За даними сейсмологів, це один із найпотужніших землетрусів у регіоні за останні десятиліття. Людей, що мешкають у прибережних зонах, евакуювали на безпечну височину.

Експерти зазначають, що такі природні явища можуть становити серйозну загрозу для безпеки населення і інфраструктури в регіоні.

Цунамі після землетрусу в Камчатському регіоні могло вплинути і на сусідні країни уздовж узбережжя Тихого океану, зокрема Японію, США та Канаду, де також було оголошено попередження про можливі хвилі.

Через це у Японії екстрено евакуювали персонал із атомної електростанції «Фукусіма-1».

Реклама