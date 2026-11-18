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Потужний землетрус стався у Румунії: поштовхи відчули в Молдові, повідомляють і про коливання в Україні
У ніч проти 18 листопада жителі Румунії, Молдови та України отримали попередження про землетрус орієнтовною магнітудою 6,5.
У ніч проти середи, 18 листопада, стало відомо сильний землетрус з епіцентром у Румунії. За попередньою оцінкою, його магнітуда становила близько 6,5.
Тим часом у соціальних мережах з'являються повідомлення про відчутні підземні поштовхи в різних регіонах України, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та центральних областях.
Водночас інформація про географію відчутних коливань потребує офіційного підтвердження.
Станом на момент підготовки матеріалу румунські сейсмологічні служби ще не оприлюднили підтверджених параметрів цієї події.
Точна магнітуда, глибина залягання осередку землетрусу та його координати уточнюються.
Інформації про можливі руйнування чи постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, що раніше в Україні стався землетрус
У Чернівецькій області 10 листопада зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала.