Потужний землетрус у Туреччині: що відомо про наслідки і ситуацію у Стамбулі (відео)

Увечері понеділка, 27 жовтня 2025 року, західну частину Туреччини сколихнув сильний землетрус магнітудою 6,1. Поштовхи відчувалися у великих містах, зокрема, Стамбулі, Ізмірі, Баликесірі та Бурсу, що викликало значну паніку серед населення.

Про це йдеться у повідомленні gazeteoksijen із посиланням на дані Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Відомо, що землетрус магнітудою 6,1 стався о 22:48 за місцевим часом (збігається з київським) з епіцентром у місті Синдирги провінції Баликесір, стався на відносно невеликій глибині (близько 6 км), що посилило відчуття поштовхів.

Внаслідок землетрусу зруйновано будівлі, переважно в епіцентрі — місті Синдирги.

Наслідки землетрусу в Туреччині — що відомо

Місцеві ЗМІ та влада повідомляють, що деякі будівлі зазнали пошкоджень, але про негайні повідомлення щодо жертв чи постраждалих не надходило. Водночас в Синдирги зафіксовано руйнування будинків. Стіна одного з них обвалилася і пошкодила авто.

«У Синдирги обвалилося щонайменше п’ять будівель, зокрема дві чи три були покинуті», — повідомили місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу запевнив, що серйозних негативних наслідків для здоров’я громадян не зафіксовано, проте інформацію ще перевіряють.

Міністерство внутрішніх справ та AFAD (Управління з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій — ред.) негайно розпочали польові дослідження та рятувальні роботи. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая запевнив, що всі рятувальні команди активно працюють на місцях.

Повторні поштовхи

Згодом, після основного землетрусу, було зафіксовано серію повторних поштовхів (афтершоків), найсильніший з яких мав магнітуду 4,2.

Варто зазначити, що провінція Баликесір в Туреччині вже потерпала від землетрусу аналогічної магнітуди (6,1). Там 10 серпня 2025 року стався землетрус, внаслідок якого обвалилося близько десятка будівель. Щонайменше одна людина опинилася під завалами.