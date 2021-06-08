Потворна коричнева піна огортає Мармурове море біля Стамбула і загрожує знищити екосистему: приголомшливі фото

Експерти фіксують масову загибель риби і попереджають про можливий спалах таких захворювань, як холера.

Товстий шар слизу водоростей, який місцеві називають "морськими соплями", продовжує ширитися Мармуровим море поблизу узбережжя Стамбула і загрожує наблизитися до Чорного моря. Через слиз страждає рибальство й екосистема. Експерти ж називають причиною зміну клімату та забруднення води.

Водолази фіксують масову загибель риби через нестачу кисню і кажуть, що корали, устриці, морські зірки, губки повністю вриваються зеленим мулом часто зі смертельним наслідком. Водночас потворна коричнева піна викашлюється на поверхню, немов мокрота з хворих легень, пише Al Jazeera.

Мармурове море вкрилося морським слизом (10 фото)

Екологи б'ють на сполох і наголошують, що нинішній спалах морського слизу на території Мармурового моря, що з'єднує Чорне та Егейське моря, є найбільшим в історії та руйнує екосистему найнаселенішого міста Європи Стамбула та популярного серед відпочивальників Егейського моря.

Поширення слизу пов'язують з підвищенням температури моря та скиданням побутових та промислових відходів. Сильно індустріалізоване море має особливу екосистему, оскільки воно перебуває в середині країни, проте необроблені відходи та сільськогосподарський стік виливаються прямо, викликаючи високий рівень азоту та фосфору.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв врятувати море від проблеми морського слизу, звинувативши місцеву владу в поганому очищенні стічних вод з міст, зокрема зі Стамбула.

Міністр охорони навколишнього природного середовища Мурат Курум пообіцяв, що протягом наступних трьох років забруднення буде зменшено, стічні води будуть очищені ефективніше, а територія отримає статус захищеної. Однак, на думку тих, хто живе і працює поблизу моря, проблема не є новою, а існує ще від 2007 року, однак на неї недостатньо зважають.

Мустанфа Сарі, декан факультету морського права університету Бандирма Онєді Ейлюль, заявив, що попереджав про неминучий спалах слизу більш ніж рік тому, але нічого не було зроблено.

A huge mass of marine slime is blooming in #Turkey's Marmara Sea



A thick, slimy layer of so-called ‘sea snot’ is spreading in Turkey's Sea of Marmara to the south of Istanbul, posing a threat to marine life and the fishing industry.#MarmaraDenizi pic.twitter.com/aPZdp3oSw0 — Dailyaz (@dailyaz1) June 8, 2021

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання