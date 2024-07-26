Потяги масово скасовують: у Франції перед відкриттям Олімпіади відбулися диверсії на залізниці

У Франції за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор на залізниці швидкісних поїздів SNCF сталися диверсії. Через це оператор призупинив рух на більшій частині території країни.

Про це пише Financial Times.

"Пожежі були навмисно влаштовані, щоб пошкодити нашу інфраструктуру, і команди інженерів вже працюють на місцях, щоб вирішити цю проблему. Ми переобладнаємо деякі поїзди на звичайну швидкість, але багато поїздів доведеться скасувати", – йдеться в заяві компанії.

Водночас пасажири публікують у соціальних мережах фотографії переповнених залізничних вокзалів Парижа після того, як рух поїздів було практично припинено.

"Я рішуче засуджую ці злочинні дії, які порушать подорожі багатьох людей", – заявив міністр транспорту Патріс Вергрієт.

Інцидент занепокоїв організаторів Літніх Олімпійських ігор, оскільки на церемонії відкриття 26 липня В Парижі очікуються сотні тисяч людей.

"За даними SNCF, пошкоджень зазнали кілька швидкісних гілки у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна гілки", - вказано в повідомленні.

Додамо, у Парижі затримали росіянина, за спробу зірвати відкриття Олімпіади за завданням ФСБ.

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