Потяги прямують крізь полум'я: у Чикаго зафільмували цікавий спосіб відігріти рейки на залізниці

Потяги прямують крізь полум'я: у Чикаго зафільмували цікавий спосіб відігріти рейки на залізниці

Це роблять, щоб колії не вкривалися кригою.

Колії у вогні - в американському місті Чикаго зафільмували цікавий спосіб вберегти залізницю від ожеледиці.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 28 січня.

Коли стовпчики термометрів показують мінусову температуру, рейки на залізниці можуть вкритися кригою. Аби цього не сталося, чиказькі залізничники розпалюють вздовж колій невеликі багаття - які відігрівають замерзлі рейки. Рух потягів водночас не зупиняють - тож складається враження, ніби потяги прямують просто крізь полум'я.

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