Пов'язки для ніг замість прокладок і підвішування на залізо холодними руками: солдатка розповіла про жахливі муки жінок в армії КНДР

Пов'язки для ніг замість прокладок і підвішування на залізо холодними руками: солдатка розповіла про жахливі муки жінок в армії КНДР

Армійка їла настільки мало, що критичні дні у неї були раз у 4-6 місяців.

Колишня солдатка, яка втекла з Північної Кореї, розповіла про жахливі знущання над жінками армії КНДР.

Про це пише Mirror.

Жінка, яка на правах анонімності розповіла виданню про знущання, каже, що в армії Північної Кореї вони були змушені використовувати марлі, якими перев’язували рани на ногах, як гігієнічні прокладки. Їх потрібно було промити та використати повторно.

Коли навіть це було недоступно, вони вдавалися до пов’язок, які солдати носили у чоботях замість шкарпеток.

"Товста і жорстка тканина викликала натирання, що, у свою чергу, дратує шкіру та викликає ще більше набряків", - сказала вона.

Жінки також зазнавали жорстоких та незвичайних колективних покарань. Одне з покарань включало занурення рук у морозну воду, а потім підвішування за залізний пруток, який замерзає на долонях, через що м’ясо відривалося, коли їх відпускали.

За її оцінками, 70% жінок у армії Північної Кореї стали жертвами сексуальних посягань чи сексуальних домагань, зокрема і вона сама.

"Якщо я відмовлюся від його прохання, я не зможу стати членом Робітничої партії Кореї. Якщо я повернуся в суспільство, не маючи можливості вступити до партії, мене сприйматимуть як проблемну дитину, і я буду стигматизована до кінця мого життя. Це означає, що ти не зможеш знайти хорошу роботу, і буде проблема, коли ти спробуєш одружитися. Що я могла обрати?", - сказала вона.

Вживаючи не більше ніж на три з чотирьох ложок кукурудзи на день, жінка настільки недоїдала, що місячні у неї були лише раз на чотири-шість місяців. Але це не завадило їй завагітніти, хоч у результаті довелося робити аборт без анестезії.

"Через цей досвід у мене не тільки психічні проблеми, але й я не можу мати дітей. Мені навіть зараз важко мати гарний шлюб. Сором, який я відчувала тоді, все ще переслідує мене", - зізналася жінка.

Колишня армійка, яка зараз живе в США, сказала, що її все ще переслідує біль.

До слова, від 2015 року військова служба є обов’язковою для всіх жінок Північної Кореї, і кожна жінка повинна служити від моменту закінчення школи до 23 років.

Нагадаємо, Північна Корея від 17 грудня заборонила сміятися і гучно плакати протягом 11 днів.

Читайте також: