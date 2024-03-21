Повалити Путіна зможе лише Україна, а не меми в соцмережах — Politico

За останні два роки було безліч прогнозів, що дні російського президента Володимира Путіна злічені, що росіяни обернуться проти нього або що він буде скинутий у результаті перевороту в Кремлі олігархами та російською елітою, яка підпала під санкції Заходу та була розлючена через заморожені закордонні активи. Однак цього досі не сталося.

Про це пише Politico.

Ще один повторюваний наратив полягає в тому, що Путін смертельно хворий.

"Він давно хворіє. Я впевнений, що у нього рак. Думаю, він дуже швидко помре. Сподіваюся, дуже скоро", – заявляв на початку минулого року голова ГУР Кирило Буданов.

І хоча невдалий заколот колишнього ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина минулого літа породив обнадійливі прогнози на початок кінця Путіна, реальність виявилася іншою.

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"Зараз, дев’ять місяців по тому, влада Путіна міцніша, ніж будь-коли, і він має намір стати правителем Росії, який найдовше керував Росією з часів царства, обігнавши Йосипа Сталіна. І імітаційні вибори, на яких він [нібито] отримав 87 відсотків голосів, лише підкреслили яскравий факт, що він перебуває під повним задушливим, репресивним контролем над своєю країною — незважаючи на невеликі повстання та зухвалі меми в соціальних мережах, які свідчать про протилежне", - пише Politico.

Олігархи знають, що не варто кидати виклик босу. Їм варто лише подивитися, що сталося з тими, хто це зробив — від Бориса Березовського, якого знайшли мертвим у своєму будинку в графстві Беркшир, Англія, до Михайла Ходорковського, який десятиліття відсидів у підземеллях Путіна. Дружба Путіна з Пригожиним також "не завадила ватажку "Вагнера" розлетітися ущент на борту його приватного літака".

"Це означає, що поразка Росії в Україні є єдиною реалістичною метою. Це не лише надасть Україні суверенне право обирати власну долю, але й стримає Путіна від подальшої агресії - і, можливо, навіть врятує Росію, оскільки це єдине, що потенційно може змінити політичну динаміку в країні. Але для досягнення такої перемоги Захід має зібратися з силами, прискорити надання зброї та військової допомоги Україні, щоб вона витримала майбутні російські наступи, які, ймовірно, будуть спрямовані на Харків та Одесу, а також підготувалася до нового наступу, щоб спробувати витіснити Росію", - пише видання.

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Видавати бажане за дійсне, що дні Путіна злічені і що меми в соцмережах приведуть його до падіння, потрібно відкинути вбік. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що настав час стати "смертельно серйозними".

"Тому що час грає на користь Росії, а не України. Тому що з російського боку вони адаптуються до тривалої війни; вони повністю перебудували свою країну з думкою про війну. Це авторитарна країна, яка повністю підконтрольна владній вертикалі. Перший пріоритет - Росія повинна зазнати поразки", - сказав він.

З точки зору Путіна, "якщо Росія програє, вона зазнає внутрішньої трансформації. Якщо вона переможе, вона буде домінувати в Європі.

Нагадаємо, 18 березня Центральна виборча комісія РФ підбила підсумки "виборів" президента після обробки всіх протоколів, що надійшли. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

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