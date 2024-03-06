Повалять Путіна чи ні: як диктатор бореться з інакодумством і на що насправді здатна опозиція

Коли харизматичний опозиційний лідер Борис Нємцов був застрелений на мосту біля Кремля в лютому 2015 року, понад 50 000 москвичів наступного дня висловили свій шок і обурення цим зухвалим вбивством. Поліція стояла осторонь, поки вони мітингували і скандували антиурядові гасла.

Дев'ять років потому приголомшені і розлючені росіяни вийшли на вулиці в ніч на 16 лютого, коли почули, що популярний опозиційний політик Олексій Навальний помер у в'язниці. Але цього разу тих, хто покладав квіти до імпровізованих меморіалів у великих містах, зустрів ОМОН, який заарештував і відтягнув сотні з них.

Про це пише Associated Press.

За ці роки Росія Володимира Путіна повністю перетворилася на країну, яка безжально придушує інакодумство. Арешти, суди і тривалі терміни ув'язнення стали звичним явищем, особливо після вторгнення Москви в Україну.

Російська поліція оточила тіло Бориса Нємцова, який був застрелений на мосту неподалік від Красної площі, на тлі храму Василія Блаженного, Москва, 28 лютого 2015 року. / Фото: Associated Press

Люди покладають квіти на честь Олексія Навального, який помер у в'язниці 16 лютого 2024 року, до пам'ятника жертвам радянських репресій у Москві, 17 лютого 2024 року. / Фото: Associated Press

Поряд зі своїми політичними опонентами, Кремль тепер також переслідує правозахисні групи, незалежні ЗМІ та інших членів організацій громадянського суспільства, ЛГБТК+ активістів та представників певних релігійних конфесій.

“Росія більше не є авторитарною державою — це тоталітарна держава, — сказав Олег Орлов, співголова “Меморіалу”, російської правозахисної групи, яка займається відстеженням політичних в'язнів. — Всі ці репресії спрямовані на придушення будь-яких незалежних висловлювань про політичну систему Росії, про дії влади або будь-яких незалежних громадських активістів”.

Через місяць після того, як він дав цей коментар агентству Associated Press, 70-річний Орлов потрапив до власної статистики своєї групи: його закували в наручники і вивели із зали суду після того, як його визнали винним у критиці військових дій в Україні і засудили до 2,5 років ув'язнення.

За оцінками “Меморіалу”, в Росії налічується близько 680 політичних в'язнів. Інша група, “ОВД-Инфо”, повідомила в листопаді, що за політично вмотивованими звинуваченнями за ґратами перебуває 1141 особа, понад 400 осіб отримали інші покарання і ще близько 300 перебувають під слідством.

СРСР зникає, але репресії повертаються

Орлов каже, що після розпаду Радянського Союзу був час, коли здавалося, що Росія перегорнула сторінку і широкомасштабні репресії залишилися в минулому.

Хоча в 1990-х роках за часів президента Бориса Єльцина мали місце окремі випадки, Орлов каже, що масштабні репресії почалися повільно після приходу до влади Путіна у 2000 році.

Нафтовий магнат у вигнанні Михайло Ходорковський, який провів 10 років у в'язниці після того, як кинув виклик Путіну, розповів в недавньому інтерв'ю AP, що Кремль почав придушувати інакомислення ще до його арешту в 2003 році. Він зачистив незалежний телеканал НТВ і почав переслідувати інших непокірних олігархів, таких як Володимир Гусинський і Борис Березовський.

Нафтовий магнат і політичний опонент Кремля Михайло Ходорковський на лаві підсудних у суді в Москві, 30 грудня 2010 року, під час судового процесу у справі про фінансові злочини. / Фото: Associated Press

Відповідаючи на запитання, чи думав він тоді, що репресії досягнуть сьогоднішніх масштабів — сотень політичних в'язнів і судових переслідувань, Ходорковський сказав: “Я скоріше думав, що він (Путін) зірветься раніше”.

Коли Надію Толоконникову та її колег з Pussy Riot заарештували в 2012 році за виконання антипутінської пісні в головному православному соборі Москви, їхній дворічний термін ув'язнення став для неї шоком, згадувала вона в одному з інтерв'ю.

Члени російської феміністичної групи Pussy Riot протестують у храмі Христа Спасителя в Москві, 21 лютого 2012 року. / Фото: Associated Press

“Тоді це здавалося неймовірним (тривалий термін ув'язнення). Я навіть не могла собі уявити, що коли-небудь вийду на волю”, — сказала вона.

Зростання нетерпимості до інакомислення

Коли Путін повернувся на посаду президента в 2012 році, уникнувши обмеження терміну перебування на посаді прем'єр-міністра протягом чотирьох років, його зустріли масові протести. Він вважав їх інспірованими Заходом і хотів придушити їх у зародку, каже Тетяна Станова з Центру Карнегі Росія-Євразія.

Багато хто був заарештований, і більше десятка отримали до чотирьох років ув'язнення після цих протестів. Але здебільшого, за словами Станової, влада “створювала умови, в яких опозиція не могла процвітати”, а не демонтувала її.

Олексій Навальний на мітингу в Москві, 28 січня 2018 року. / Фото: Associated Press

За цим послідував шквал законів, які посилили регулювання протестів, надали владі широкі повноваження блокувати веб-сайти і стежити за користувачами в Інтернеті. На групи наклеювали обмежувальний ярлик “іноземного агента”, щоб відсіяти те, що Кремль вважав шкідливим зовнішнім впливом, який підживлює інакодумство.

Навальний у 2013-14 роках був двічі засуджений за розкрадання і шахрайство, але отримав умовні терміни. Його брат був ув'язнений, що було розцінено як крок, спрямований на тиск на лідера опозиції.

Анексія Москвою Криму в 2014 році в України викликала сплеск патріотизму і підвищила популярність Путіна, що додало Кремлю сміливості. Влада обмежила діяльність неурядових організацій і правозахисних груп, що фінансуються з-за кордону, оголосивши деякі з них “небажаними”, і переслідувала критиків в Інтернеті, накладаючи на них штрафи, а іноді й ув'язнюючи.

Тим часом толерантність до протестів ставала дедалі тоншою. Демонстрації на чолі з Навальним у 2016-17 роках призвели до сотень арештів; масові мітинги влітку 2019 року призвели до того, що ще кілька демонстрантів були засуджені та ув'язнені.

У 2020 році Кремль використав пандемію COVID-19 як привід для заборони протестів. До сьогодні влада часто відмовляє в дозволі на проведення мітингів, посилаючись на “обмеження, пов'язані з коронавірусом”.

Після отруєння Навального, його одужання в Німеччині та арешту після повернення до Росії в 2021 році, репресії посилилися. Вся його політична інфраструктура була оголошена поза законом як екстремістська, а його союзники і прихильники опинилися під загрозою переслідування.

Опозиційна група “Відкрита Росія”, яку Ходорковський підтримував з-за кордону, також була змушена припинити свою діяльність, а її лідер Андрій Пивоваров був заарештований.

Група Орлова “Меморіал” була закрита Верховним судом у 2021 році, за рік до того, як вона отримала Нобелівську премію миру як символ надії пострадянської Росії. Він згадував про недовіру до рішення суду.

Олег Орлов жестикулює на лаві підсудних у суді в Москві, 27 лютого 2024 року. / Фото: Associated Press

“Ми не могли собі уявити всі ці наступні етапи спіралі, що почнеться війна, і будуть прийняті всі ці закони про дискредитацію армії”, — сказав він.

Війна і нові репресивні закони

Після вторгнення в Україну у 2022 році Росія прийняла нові репресивні закони, які придушили будь-які антивоєнні протести та критику військових. Кількість арештів, кримінальних справ і судових процесів зросла як на дріжджах.

Звинувачення були різними — від пожертвування грошей правозахисним групам, що допомагають Україні, до участі в “екстремістській” групі Навального.

Критики Кремля потрапляли до в'язниці, і їхня відомість, здавалося, не мала значення. Навальний зрештою отримав 19 років, тоді як інший ворог опозиції, Володимир Кара-Мурза, отримав найсуворіший вирок — 25 років за державну зраду.

Серед тих, кого також засудили, був петербурзький художник, який отримав сім років за заміну цінників у супермаркетах на антивоєнні гасла; два московські поети отримали п'ять і сім років за публічне читання антивоєнних віршів; 72-річна жінка отримала 5 з половиною років за два пости в соціальних мережах проти війни.

ОМОН затримує демонстрантів під час акції протесту в Москві, 21 вересня 2022 року, після того, як Путін віддав наказ про часткову мобілізацію резервістів для участі у війні проти України / Фото: Associated Press

Активісти кажуть, що терміни ув'язнення стали довшими порівняно з довоєнними. Влада все частіше оскаржує вироки, які призводять до пом'якшення покарання. У випадку з Орловим прокурори вимагали перегляду його попереднього вироку, який спочатку передбачав лише штраф, а згодом був засуджений до позбавлення волі.

Ще одна тенденція — збільшення кількості заочних судових процесів, повідомив Дамір Гайнутдінов, голова правозахисної групи Net Freedoms. Вона нарахувала 243 кримінальні справи за звинуваченням у “поширенні неправдивої інформації” про військових, і 88 з них були порушені проти людей за межами Росії — з них 20 були засуджені заочно.

Незалежні новинні сайти були значною мірою заблоковані. Багато з них перенесли свої редакції за кордон, як, наприклад, незалежний телеканал “Дождь” або “Новая газета”, і їхня робота стала доступною для росіян через VPN.

Водночас Кремль розширив репресії проти російської ЛГБТК+-спільноти, що тривали протягом десятиліття, в рамках того, що офіційні особи назвали боротьбою за “традиційні цінності”, які сповідує Російська православна церква перед обличчям “деградуючого” впливу Заходу. Минулого року “рух” ЛГБТК+ оголосили екстремістським і заборонили зміну статі.

Тиск на релігійні групи також триває: сотні Свідків Єгови переслідуються по всій Росії з 2017 року, коли ця деномінація була оголошена екстремістською.

Система утисків покликана “тримати людей у страху”, сказав Микола Петров, запрошений дослідник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Це не завжди спрацьовує. Минулого тижня тисячі людей, незважаючи на десятки спецпризначенців, прийшли на похорон Навального на південному сході Москви, скандуючи “Ні війні!” і “Росія без Путіна!” — гасла, які зазвичай призводять до арештів.

Цього разу поліція нетипово не втручалася.

Нагадаємо, раніше ми писали про путінські “чистки” та смерті “за підозрілих обставин”. Детальніше — в матеріалі “Перевершити Сталіна: кого і як вбиває режим Путіна”.

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