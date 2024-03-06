Повалять Путіна чи ні: як диктатор бореться з інакодумством і на що насправді здатна опозиція

Путінська Росія — це країна, яка безжально придушує інакодумство.
Коли харизматичний опозиційний лідер Борис Нємцов був застрелений на мосту біля Кремля в лютому 2015 року, понад 50 000 москвичів наступного дня висловили свій шок і обурення цим зухвалим вбивством. Поліція стояла осторонь, поки вони мітингували і скандували антиурядові гасла.
Дев'ять років потому приголомшені і розлючені росіяни вийшли на вулиці в ніч на 16 лютого, коли почули, що популярний опозиційний політик Олексій Навальний помер у в'язниці. Але цього разу тих, хто покладав квіти до імпровізованих меморіалів у великих містах, зустрів ОМОН, який заарештував і відтягнув сотні з них.
Про це пише Associated Press.
За ці роки Росія Володимира Путіна повністю перетворилася на країну, яка безжально придушує інакодумство. Арешти, суди і тривалі терміни ув'язнення стали звичним явищем, особливо після вторгнення Москви в Україну.
Поряд зі своїми політичними опонентами, Кремль тепер також переслідує правозахисні групи, незалежні ЗМІ та інших членів організацій громадянського суспільства, ЛГБТК+ активістів та представників певних релігійних конфесій.
“Росія більше не є авторитарною державою — це тоталітарна держава, — сказав Олег Орлов, співголова “Меморіалу”, російської правозахисної групи, яка займається відстеженням політичних в'язнів. — Всі ці репресії спрямовані на придушення будь-яких незалежних висловлювань про політичну систему Росії, про дії влади або будь-яких незалежних громадських активістів”.
Через місяць після того, як він дав цей коментар агентству Associated Press, 70-річний Орлов потрапив до власної статистики своєї групи: його закували в наручники і вивели із зали суду після того, як його визнали винним у критиці військових дій в Україні і засудили до 2,5 років ув'язнення.
За оцінками “Меморіалу”, в Росії налічується близько 680 політичних в'язнів. Інша група, “ОВД-Инфо”, повідомила в листопаді, що за політично вмотивованими звинуваченнями за ґратами перебуває 1141 особа, понад 400 осіб отримали інші покарання і ще близько 300 перебувають під слідством.
СРСР зникає, але репресії повертаються
Орлов каже, що після розпаду Радянського Союзу був час, коли здавалося, що Росія перегорнула сторінку і широкомасштабні репресії залишилися в минулому.
Хоча в 1990-х роках за часів президента Бориса Єльцина мали місце окремі випадки, Орлов каже, що масштабні репресії почалися повільно після приходу до влади Путіна у 2000 році.
Нафтовий магнат у вигнанні Михайло Ходорковський, який провів 10 років у в'язниці після того, як кинув виклик Путіну, розповів в недавньому інтерв'ю AP, що Кремль почав придушувати інакомислення ще до його арешту в 2003 році. Він зачистив незалежний телеканал НТВ і почав переслідувати інших непокірних олігархів, таких як Володимир Гусинський і Борис Березовський.
Відповідаючи на запитання, чи думав він тоді, що репресії досягнуть сьогоднішніх масштабів — сотень політичних в'язнів і судових переслідувань, Ходорковський сказав: “Я скоріше думав, що він (Путін) зірветься раніше”.
Коли Надію Толоконникову та її колег з Pussy Riot заарештували в 2012 році за виконання антипутінської пісні в головному православному соборі Москви, їхній дворічний термін ув'язнення став для неї шоком, згадувала вона в одному з інтерв'ю.
“Тоді це здавалося неймовірним (тривалий термін ув'язнення). Я навіть не могла собі уявити, що коли-небудь вийду на волю”, — сказала вона.
Зростання нетерпимості до інакомислення
Коли Путін повернувся на посаду президента в 2012 році, уникнувши обмеження терміну перебування на посаді прем'єр-міністра протягом чотирьох років, його зустріли масові протести. Він вважав їх інспірованими Заходом і хотів придушити їх у зародку, каже Тетяна Станова з Центру Карнегі Росія-Євразія.
Багато хто був заарештований, і більше десятка отримали до чотирьох років ув'язнення після цих протестів. Але здебільшого, за словами Станової, влада “створювала умови, в яких опозиція не могла процвітати”, а не демонтувала її.
За цим послідував шквал законів, які посилили регулювання протестів, надали владі широкі повноваження блокувати веб-сайти і стежити за користувачами в Інтернеті. На групи наклеювали обмежувальний ярлик “іноземного агента”, щоб відсіяти те, що Кремль вважав шкідливим зовнішнім впливом, який підживлює інакодумство.
Навальний у 2013-14 роках був двічі засуджений за розкрадання і шахрайство, але отримав умовні терміни. Його брат був ув'язнений, що було розцінено як крок, спрямований на тиск на лідера опозиції.
Анексія Москвою Криму в 2014 році в України викликала сплеск патріотизму і підвищила популярність Путіна, що додало Кремлю сміливості. Влада обмежила діяльність неурядових організацій і правозахисних груп, що фінансуються з-за кордону, оголосивши деякі з них “небажаними”, і переслідувала критиків в Інтернеті, накладаючи на них штрафи, а іноді й ув'язнюючи.
Тим часом толерантність до протестів ставала дедалі тоншою. Демонстрації на чолі з Навальним у 2016-17 роках призвели до сотень арештів; масові мітинги влітку 2019 року призвели до того, що ще кілька демонстрантів були засуджені та ув'язнені.
У 2020 році Кремль використав пандемію COVID-19 як привід для заборони протестів. До сьогодні влада часто відмовляє в дозволі на проведення мітингів, посилаючись на “обмеження, пов'язані з коронавірусом”.
Після отруєння Навального, його одужання в Німеччині та арешту після повернення до Росії в 2021 році, репресії посилилися. Вся його політична інфраструктура була оголошена поза законом як екстремістська, а його союзники і прихильники опинилися під загрозою переслідування.
Опозиційна група “Відкрита Росія”, яку Ходорковський підтримував з-за кордону, також була змушена припинити свою діяльність, а її лідер Андрій Пивоваров був заарештований.
Група Орлова “Меморіал” була закрита Верховним судом у 2021 році, за рік до того, як вона отримала Нобелівську премію миру як символ надії пострадянської Росії. Він згадував про недовіру до рішення суду.
“Ми не могли собі уявити всі ці наступні етапи спіралі, що почнеться війна, і будуть прийняті всі ці закони про дискредитацію армії”, — сказав він.
Війна і нові репресивні закони
Після вторгнення в Україну у 2022 році Росія прийняла нові репресивні закони, які придушили будь-які антивоєнні протести та критику військових. Кількість арештів, кримінальних справ і судових процесів зросла як на дріжджах.
Звинувачення були різними — від пожертвування грошей правозахисним групам, що допомагають Україні, до участі в “екстремістській” групі Навального.
Критики Кремля потрапляли до в'язниці, і їхня відомість, здавалося, не мала значення. Навальний зрештою отримав 19 років, тоді як інший ворог опозиції, Володимир Кара-Мурза, отримав найсуворіший вирок — 25 років за державну зраду.
Серед тих, кого також засудили, був петербурзький художник, який отримав сім років за заміну цінників у супермаркетах на антивоєнні гасла; два московські поети отримали п'ять і сім років за публічне читання антивоєнних віршів; 72-річна жінка отримала 5 з половиною років за два пости в соціальних мережах проти війни.
Активісти кажуть, що терміни ув'язнення стали довшими порівняно з довоєнними. Влада все частіше оскаржує вироки, які призводять до пом'якшення покарання. У випадку з Орловим прокурори вимагали перегляду його попереднього вироку, який спочатку передбачав лише штраф, а згодом був засуджений до позбавлення волі.
Ще одна тенденція — збільшення кількості заочних судових процесів, повідомив Дамір Гайнутдінов, голова правозахисної групи Net Freedoms. Вона нарахувала 243 кримінальні справи за звинуваченням у “поширенні неправдивої інформації” про військових, і 88 з них були порушені проти людей за межами Росії — з них 20 були засуджені заочно.
Незалежні новинні сайти були значною мірою заблоковані. Багато з них перенесли свої редакції за кордон, як, наприклад, незалежний телеканал “Дождь” або “Новая газета”, і їхня робота стала доступною для росіян через VPN.
Водночас Кремль розширив репресії проти російської ЛГБТК+-спільноти, що тривали протягом десятиліття, в рамках того, що офіційні особи назвали боротьбою за “традиційні цінності”, які сповідує Російська православна церква перед обличчям “деградуючого” впливу Заходу. Минулого року “рух” ЛГБТК+ оголосили екстремістським і заборонили зміну статі.
Тиск на релігійні групи також триває: сотні Свідків Єгови переслідуються по всій Росії з 2017 року, коли ця деномінація була оголошена екстремістською.
Система утисків покликана “тримати людей у страху”, сказав Микола Петров, запрошений дослідник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.
Це не завжди спрацьовує. Минулого тижня тисячі людей, незважаючи на десятки спецпризначенців, прийшли на похорон Навального на південному сході Москви, скандуючи “Ні війні!” і “Росія без Путіна!” — гасла, які зазвичай призводять до арештів.
Цього разу поліція нетипово не втручалася.
Нагадаємо, раніше ми писали про путінські “чистки” та смерті “за підозрілих обставин”. Детальніше — в матеріалі “Перевершити Сталіна: кого і як вбиває режим Путіна”.
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