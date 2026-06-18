Повалила на землю та била ногою у голову: у Гданську полячка жорстко напала хлопчика, бо розмовляв українською

У Гданську жінка напала на 14-річного українця через українську мову / © inpoland

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У Гданську жінка напала на 14-річного підлітка через те, що він розмовляв зі своїм знайомим українською мовою.

Про це повідомляють польські видання Trojmiasto.pl та TVN24 з посиланням на дані місцевої поліції.

Інцидент стався в неділю, 14 червня, дитячому майданчику в парку в Гданську. Агресивна полячка підійшла до 14-річного хлопчика, який грався в парку з друзями, заборонила йому розмовляти українською, а коли він проігнорував її, почала бити його ногами.

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«Безпосередньо перед інцидентом хлопчик розмовляв українською мовою зі своїми однолітками на дитячому майданчику. Потім невідома жінка звернулася до нього зі словами „не розмовляй українською“, а потім фізично напала. Вона неодноразово била його долонями по голові та вухах, вживаючи ненормативну лексику. Потім вона тричі вдарила його голову об коліно, а після того, як повалила його на землю, вдарила ногою по голові», — розповів адвокат родини побитого хлопчика.

Нападниця перестала бити хлопчика ногами лише тоді, коли втрутилася інша жінка.

За словами родичів, після інциденту у дитини виникли сильні головні болі, запаморочення та блювота, і її доставили до відділення невідкладної допомоги лікарні. Медичні записи підтверджують травму голови та необхідність діагностики та спостереження за дитиною в лікарні.

«Особливо тривожить те, що безпосередньою причиною агресії стало використання хлопцем української мови. Слова, сказані зловмисником, безпосередньо передували фізичному нападу. Поведінка зловмисниці мала ксенофобський характер і була мотивована ворожістю до жертви через його походження та використання української мови, якої навіть не знала жінка і не розмовляла з нею», — наголосив адвокат родини.

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Правоохоронці, які прибули на виклик, поспілкувалися з матір’ю постраждалого. Проте одразу подати заяву про побиття вона не змогла — нібито «через мовний бар’єр». Польська поліція змусила її прийти до відділку наступного дня. Зрештою, за кілька днів поліціяя нарешті прийняла заяву матері хлопця про напад.

Співробітники поліції отримали записи з камер відеоспостереження, які наразі аналізуються. Особу нападниці так і не встановили і не розшукали.

Місце, де було скоєно побиття. Фото Trojmiasto.pl

Раніше ми писали, що у Польщі дорослі 20-річні поляки побили двох братів з України віком 12 та 14 років, змушували їх ставати на коліна та принижували через національність.

Також повідомлялося, що у Варшаві поляк з ножем напав на українця через національність.

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